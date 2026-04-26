Pánico en Estados Unidos: evacuaron a Donald Trump de una cena con periodistas por un tiroteo

El presidente norteamericano resultó ileso. Además, el sospechoso fue detenido y uno de los agentes de seguridad sufrió heridas. Ocurrió durante un evento organizado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a la primera dama, Melania Trump, y su Gabinete debieron ser evacuados de una cena organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, a raíz de un tiroteo neutralizado por el Servicio Secreto, que se saldó con el sospechoso detenido y con un agente herido.

Las autoridades arrestaron al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano calificó de «lobo solitario» y «persona con graves problemas» en una rueda de prensa posterior. Según fuentes de la Fiscalía de EE.UU., se trata de Tomas Colen Allen, profesor con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

El incidente comenzó poco después iniciado el evento, cuando Allen se presentó en uno de los últimos controles de seguridad que daban paso al salón de actos del hotel; el mismo donde el entonces presidente norteamericano Ronald Reagan salvó la vida de milagro en 1981 tras recibir varios disparos de John Hinckley Jr.

En el momento en que se le acercaron los agentes, Allen abrió fuego y arrancó a correr para atravesar el perímetro de seguridad. Sólo pudo avanzar unos metros antes de acabar detenido por el Servicio Secreto. El disparo que efectuó fue el que hirió al agente hospitalizado. En redes sociales, la Policía de Washington D.C. confirmó que se habían encontrado dos armas de fuego y «múltiples cuchillos».

A los pocos segundos de que los disparos se escucharan en la sala de eventos del Hotel Hilton, el despliegue del Servicio Secreto comenzó a evacuar a Trump, su esposa Melania y a todos los miembros de su Gabinete presentes en el lugar, entre ellos al vicepresidente JD Vance, al secretario de Defensa, Pete Hegseth o a destacados asesores como Stephen Miller y su mujer, Katie, embarazada.

Enseguida, el Servicio Secreto solicitó a los asistentes y a los periodistas en la sala que abandonaran el lugar. Algunos de los allí presentes, como la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, revelaron que se vieron obligados a permanecer algunos minutos escondidos bajo sus mesas como medida de precaución.

El hecho recordó al último intento de atentado que sufrió el líder republicano, el 13 de julio de 2024, cuando se encontraba en la campaña electoral rumbo a su segundo mandato en la Casa Blanca. Esa jornada, Trump realizaba un evento proselitista en Pensilvania, cuando un tirador, posteriormente identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó contra él y lo hirió en la oreja derecha. Al final, Trump se retiró del escenario y Crooks resultó abatido.

Donald Trump publicó en sus redes sociales la foto del sospechoso detenido por el tiroteo.

Qué dijo Donald Trump después del tiroteo

A pesar del incidente, Trump compareció después ante los medios para comentar lo ocurrido y expresar su agradecimiento al «fantástico trabajo» del Servicio Secreto y consideró que este tipo de hechos le suceden a «las personas de gran impacto».

Desde las redes sociales, el presidente norteamericano se tomó el acontecimiento con algo de humor. «Vaya noche en D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas de seguridad actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido, y recomendé que ‘El show continúe’, pero me guiaré completamente por lo que indiquen las fuerzas de seguridad».

«Ellos tomarán una decisión en breve. Más allá de esa decisión, la noche será muy distinta a lo planeado y, simplemente, tendremos que hacerlo de nuevo», agregó.

Fuente: Diario Popular

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