Aldosivi cayó con River y sumó su octava derrota en el Apertura

Perdió 3 a 1 a pesar de hacer un buen partido. Tomás Fernández había puesto el empate transitorio.

Aldosivi hizo un buen partido, pero perdió con River por 3 a 1 en el Monumental, en el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura. El “Tiburón” aún no ganó en el certamen, y acumula 7 empates y 8 derrotas. La etapa clasificatoria la cerrará de local con Independiente Rivadavia de Mendoza en choque postergado de la fecha 9.

El “Tiburón” pudo conseguir la igualdad en el complemento, pero el “Millonario” hizo cambios ofensivos y, ante el planteo cuidadoso, tuvo tenencia y la pudo traducir en goles.

El DT, Israel Damonte, eligió iniciar el cotejo con Axel Werner en el arco; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Santiago Moya, Nicolás Zalazar y Lucas Rodríguez en el fondo; Esteban Rolón, Felipe Anso, Agustín Palavecino y Martín García en el centro, y Nicolás Cordero adelante.

De movida llegó con peligro el “Millonario”, con un taco de Galoppo en apenas 2 minutos y medio que casi se convierte en el primer gol. Como era de esperar, el protagonismo fue del equipo local.

Recién sobre los 20 minutos, Aldosivi pudo tener la pelota un tiempo prolongado. A los 22´, García debió dejar el campo de juego lesionadoy fue reemplazado por Tomás Fernández.

A los 29´, el “´Tiburón” pudo inquietar con un pelotazo de Werner que peinó Cordero, Palavecino desbordó en la izquierda y tiró un centro pasado que casi conecta González por el otro palo.

A los 30´, Fernández casi hace un golazo de mitad de cancha cuando lo vio adelantado a Beltrán, pero el arquero local retrocedió rápido y evitó la caída.

Sobre los 32´, Palavecino metió un caño y el posterior centro fue despejado por la defensa. Fue el mejor momento de Aldosivi, jugando lejos de su arco.

La resistencia del “Tiburón” duró hasta los 39 minutos, cuando Galoppo encontró un rebote de Werner y tocó al gol. Pareció haber falta de Subiabre sobre “Rochi” González en el inicio de la jugada, y luego posición adelantada del marcador del tanto, pero nada de eso se sancionó.

En el complemento, rápidamente Damonte movió el banco a los 13 minutos con los ingresos de Alejandro Villarreal y Fernando Román en lugar de Rodríguez y Palavecino. Luego hubo un intento de Cordero de tiro libre pero la pelota no le tomó la “comba” y se fue lejos.

Sobre los 26´, Breitenbruch metió un tremendo cambio de frente, Román controló y lanzó un centro preciso que Tomás Fernández empujó al gol estableciendo el empate.

FERNÁNDEZ PONE EL EMPATE 1-1 PARA ALDOSIVI CONTRA RIVER EN EL MONUMENTAL 🦈⚽#LPFxTNTSports



Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/YDQUkJNRZu — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 26, 2026 A los 29´ lo tuvo River con un impresionante remate de Meza que “reventó” el travesaño de Werner. La alegría duró 10 minutos. River se vino y Colidio metió el segundo gol luego de que Anibal Moreno tuviera mucho tiempo dentro del área para meter el centro.

Inmediatamente, Damonte metió dos cambios ofensivos para ir nuevamente por el empate: Alan Sosa y Natanael Guzmán ingresaron por Rolón y Anso.

Aldosivi lo fue a buscar y le pegó un tremendo susto a River cuando un nuevo desborde de Román terminó con la pelota impactando en el travesaño.

Ya con el elenco marplatense jugado en ataque, el ecuatoriano Kendry Paez puso el 3 a 1 tras una contra rápida encabezada por Colidio y Freitas.

Aldosivi se quedó con las manos vacías en el Monumental, pero con la sensación de que jugando de la manera que lo hizo, la primera victoria no tardará en llegar y podrá sumar muchos puntos para salir del fondo de las tablas.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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