Crecimiento Inteligente: un encuentro gratuito para potenciar marcas y negocios en el entorno digital

Mercado Inteligente convoca a empresas, servicios y profesionales a una capacitación – taller gratuito en formato after office que se realizará el 22 de enero de 2026 en el Salón del Club Motonáutico de Mar del Plata, con foco en el mercado y ecosistema digital. La actividad requiere inscripción previa y cuenta con cupos limitados.

Hacer crecer una marca o un negocio en el mundo digital es hoy una necesidad estratégica. En este contexto, Crecimiento Inteligente propone un espacio de encuentro, capacitación e intercambio pensado para empresas y marcas que buscan mejorar su posicionamiento, ampliar sus canales de venta y fortalecer su presencia online.

La jornada estará a cargo de Mercado Inteligente, consultora especializada en estrategia digital, y será coordinada por Ezequiel Alonso, cofounder de la firma. El encuentro abordará de manera clara y accesible los principales ejes del ecosistema digital: e-commerce, tiendas virtuales, redes sociales, posicionamiento digital y publicidad online, a partir de casos reales y experiencias concretas.

Además de la capacitación, el encuentro apunta a generar networking y vínculos profesionales, entendiendo que el crecimiento digital también se construye a partir del intercambio de ideas, miradas y oportunidades entre actores de distintos rubros.

Luego del exitoso encuentro realizado en septiembre en Mar del Plata, la propuesta continúa su recorrido dentro de una agenda federal, que ya tuvo su paso por Rosario en noviembre y que prevé nuevas ediciones en San Rafael, Mendoza, consolidando un espacio de referencia para quienes buscan crecer en el entorno digital.

El encuentro se realizará el jueves 22 de enero de 2026, de 18:30 a 21 h, en el Salón del Club Motonáutico de Mar del Plata, un espacio con vistas privilegiadas que acompaña el intercambio y el networking.

La actividad es gratuita, cupos limitados y con inscripción previa a: https://forms.gle/AUyUpFTgTK3cCfyy6

SOBRE MERCADO INTELIGENTE

Es una empresa que viene del desarrollo de negocios y productos en el mundo tradicional. Con el tiempo, sintieron la necesidad de acompañar a las marcas en la transformación digital y así nació Mercado Inteligente: una consultora enfocada en desarrollar negocios digitales en toda Latinoamérica. Su especialidad es el e-commerce y el marketing digital, con un enfoque muy práctico y personalizado. Se involucran en el día a día de cada cliente, no solo diseñando estrategias, sino también capacitando a sus equipos y brindando las herramientas necesarias para construir juntos el ecosistema digital que potencie su crecimiento.

DATOS CLAVE DEL ENCUENTRO

Nombre: Crecimiento Inteligente

Fecha y hora: jueves 22 de enero de 18:30 a 21 h

Lugar: Salón Club Motonáutico (calle Vito Dumas – Puerto – Mar del Plata)

Acceso: Gratuito, cupos limitados con inscripción previa

Link de inscripción: https://forms.gle/AUyUpFTgTK3cCfyy6

Más información: https://mercadointeligente.net/

Mail: hola@mercadointeligente.com.ar

wpp: +54 9 11 3664-4589

