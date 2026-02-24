Creció el número de embarazadas que consumen drogas y de bebés prematuros que luchan por sobrevivir

No hay cifras oficiales, pero quienes trabajan acompañando a madres y recién nacidos advierten sobre un aumento de casos de bebés que nacen antes de tiempo, producto del riesgo materno fetal por consumo de sustancias psicoactivas.

Se trata de una problemática compleja que ya no es excepcional y que tiene un impacto directo en los recién nacidos: cada vez nacen más bebés prematuros de madres en consumo problemático de sustancias.

Especialistas señalan que la falta de controles prenatales, el consumo sostenido durante el embarazo y la ausencia de redes de acompañamiento profundizan los riesgos y exigen respuestas urgentes e integrales.

“Tenemos alrededor de 1000 partos al año, hay 200 mujeres que son consumidoras, que ingresa su hijo en terapia intensiva o terapia intermedia. Es altísimo”, explica Gladys Saá (MN 72130), jefa de la Unidad de Neonatología del Hospital Fernández.

Hace 35 años que trabaja en el Hospital Fernández. “Nosotros hemos visto que ha aumentado terriblemente en los últimos años. Sabíamos que estábamos con mucho consumo. Nacen un montón de chicos que se van con sus mamás, pero hay un 20 o 30 por ciento de los pacientes que ingresan al servicio que tienen algún grado de consumo”.

La importancia de la detección temprana

“Trabajamos en forma articulada con obstetricia en los primeros controles de consultorio. Si hay algún grado de consumo o sospecha, la mujer ingresa en tratamiento o en observación con el grupo de toxicología. Acompañan a la embarazada hasta que tiene familia y, si quiere continuar el tratamiento, el grupo acompaña”.

El objetivo del tratamiento o acompañamiento es según explica Saá, darle a las mujeres la oportunidad de dejar de consumir: “Se sabe que el embarazo es el momento más sensible de la madre. Por un recién nacido puede dejar de consumir”.

“Nosotros no sabemos si nuestra población es como la del resto y, un poco con esa idea, hicimos un trabajo de prevalencia de consumo y tenemos más o menos lo que reporta la literatura nacional”, sostiene la especialista del Hospital Fernández.

Del informe se desprende que “alrededor del 45 por ciento de las embarazadas que controlamos había consumido alcohol; un 15 por ciento tabaco; un 5 por ciento cocaína y un 5 por ciento marihuana”.

“En 2021 había un 15 por ciento de hijos de madres consumidoras. En 2025 es cerca del 30 por ciento”

El alcohol es una de las drogas que más daña en el embarazo y en la Argentina el consumo durante la gestación es muy alto, una de las razones responde a que socialmente según indican los especialistas, hay un aceptación- completamente errónea- que influye en estas cifras.

“La embarazada quiere dejar de consumir si puede llegar a pensar que puede dejar de consumir. Nosotros estamos convencidos, de que no podemos perder esta oportunidad”, indica Saá.

En hospitales públicos, equipos médicos registran un aumento de bebés que nacen de manera prematura y deben ser internados en terapia intensiva o intermedia, muchos de ellos con bajo peso, complicaciones respiratorias y cuadros que requieren atención especializada desde el primer día de vida.

Sobre el crecimiento sostenido de casos, Saá explica que “en el año 2021 hicimos un trabajo con un grupo de embarazadas. Lo que encontramos es lo que dice la literatura: alto consumo de alcohol: 45 por ciento; un 15 por ciento de tabaco; 5 por ciento de marihuana y un 5 por ciento de cocaína. Eso era impensado hace 20 años atrás. Si tuviera que hacer un corte en el 2025, eso aumentó más todavía”.

Con respecto al consumo, la especialista cuenta que en los casos de consumo de sustancias, desde el equipo del hospital invitan a las familias a la consulta porque es una manera de ayudarla, para que el tratamiento pueda acompañarse en la casa, donde también casi siempre hay consumo”.

Para la recuperación, contar con referentes afectivos que puedan acompañar es fundamental.

¿Sufren los bebés síndrome de abstinencia?

Saá explica que cuando hay consumo de sustancias psicoactivas, el síndrome de abstinencia neonatal no es algo que pase sí o sí. “Los neonatos tienen algunas variables que les permiten metabolizar algunas drogas. Una madre tiene que tener alto consumo para ver una abstinencia”.

“Irritabilidad, sobreestimulación, taquicardia son signos indirectos. Esos pacientes deben ser internados hasta hacer las pruebas de la droga en el bebé. Si da positivo, se indica un tratamiento de varios días”.

Algo importante que destaca la especialista en relación a todos los bebés que nacen de madres que estuvieron en consumo de alguna sustancia durante el embarazo es que todos tienen que tener seguimiento porque todas las sustancias psicoactivas llevan a una alteración del neurodesarrollo.

“El efecto del alcohol ha sido muy severo. El impacto se detectaba durante la escolarización cuando se daban cuenta de que tenían determinados patrones del consumo fetal alto de alcohol”.

El Hospital Fernández tiene la particularidad de poder hacer el seguimiento a los chicos y eso es clave porque suelen tener trastornos conductuales muy severos, no ver en forma adecuada, u otras patologías neurológicas que se detectan más adelante. Por eso, tienen que ser abordados a largo plazo, para recibir un tratamiento acorde a la sustancia que la madre consumió durante el embarazo”.

Qué pasa con las mujeres que no están en sistema

Según indican desde organismos especializados, es importante destacar que las mujeres que no están dentro del sistema, durante el embarazo el cuadro puede empeorar porque en la soledad, puede aumentar el consumo de las sustancias.

Una ONG que va a los barrios a buscarlas

Alegrate Madre es una organización que trabaja para ayudar a mujeres embarazadas y que pone especial foco en aquellas madres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Muchas de ellas no están dentro del sistema de salud.

Guillermina Inés Ricciardi es la directora de Alegrate Madre y puericultora y cuenta: “Desde 2016 en adelante vimos cómo se incrementaba cada vez más el número de madres que iban a parir directamente y eso me prendió un montón de alertas. ¿Cómo estamos llegando tan tarde? Vamos a buscarlas, a tocarles la puerta”.

Karen es una de las mujeres que durante la recorrida por los barrios, encontró Guillermina. Ella cuenta que estuvo quince años en consumo. “Lo que no pude hacer con mis hijas más grandes, lo hice con la más chiquita. Hace un año y medio pude salir. Decidí dejar porque me la iban a sacar“.

Detrás de las historias como la de Karen, de esos nacimientos adelantados con bebés que nacen y son derivados a terapia intensiva hay situaciones de extrema fragilidad, mujeres que llegan tarde —o directamente no llegan— a los controles prenatales, atravesadas por el consumo, la pobreza, la violencia, la falta de vivienda y la ausencia de redes de acompañamiento.

La maternidad, lejos de vivirse como un proceso cuidado, se desarrolla en escenarios marcados por la exclusión y el abandono.

No se trata de señalar responsabilidades individuales, sino de entender una realidad compleja que interpela al sistema sanitario, a las políticas públicas y al rol del Estado:“Es un problema que hay que abordarlo. Desde el hospital queremos que las mujeres sepan que nadie va a estigmatizar a nadie, darles el mensaje de que lo que viene va a ser mejor. Es una oportunidad de estar acompañada para dejar de consumir».

Mientras tanto, en las salas de neonatología, bebés que nacieron antes de tiempo luchan por sobrevivir, y sus madres atraviesan el proceso entre la angustia, la culpa y la falta de recursos, en una realidad que exige respuestas urgentes, humanas y sostenidas.

El trabajo territorial

María trabaja en Alegrate Madre con mujeres que están transitando su embarazo, algunas con consumo y otras sin consumo.

“Una mamá que está en consumo llega con muchos miedos. El primer miedo es que la Justicia le saque al bebé. Muchas de ellas se van a tener familia a otros lugares porque creen que eso no va a pasar”.

“Si una mamá está en sistema, se activa una alarma para contar que ya nació el bebé. Las mamás vienen rotas. Las abrazamos, les preguntamos qué necesitan. La respuesta es que necesitan que alguien crea en ellas”.

“El consumo lo usan para adormecerse. Siempre repiten lo mismo: ‘No me ven, nadie me quiere’. Incluso en la calle, cuando piden un pedazo de pan, muchas veces no se lo dan porque están en consumo”.

“Para la mamá el bebé es de ella. Muchas vienen y dicen ‘este bebé que viene me va a ayudar a mí a salir del consumo’. En realidad lo tienen que hacer por ellas, pero lo ponen en el bebé”.

El consumo de sustancias psicoactivas en la Argentina

Carlos Damin es el jefe del servicio de toxicología y director del Hospital Fernández y explica qué significa el consumo de sustancias psicoactivas y cuál es la situación en general del país.

“Definimos como sustancia psicoactivas cualquier sustancia que incorporada al organismo produce una alteración en el estado de conciencia».

En ese sentido advierte:“Preferimos hablar de sustancias y no de droga porque la gente habla de drogas peinsa en las ilegales cuando en realidad se nos enferman y mueren más con las legales que con las ilegales».

Cualquier sustancia psicoactiva influye sobre el embarazo. Cualquier medicamente puede afectar al feto.

El especialista indica que el consumo en la Argenitna es muy elevado en sustancias legales e ilegales. “Somos el tercer consumidor de toda América de alcohol, el segundo consumidor de marihuana en toda América y el tercer consumidor de cocaína después de Estados Unidos y Brasil. También somos los primeros consumidores de psicofármacos: la gente los sobreutiliza con y sin prescripción”.

Las embarazadas forman parte del consumo

Damin indica que “la curva viene subiendo, la población viene aumentando el consumo de alcohol, psicofármacos, marihuana -el de cocaína está estabilizado-”.

Antes de finalizar, El especialista destaca que el consumo atraviesa la totalidad de las edades y de las clases sociales“.

Fuente: TN

