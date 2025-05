CRISTINA ÁLVAREZ RODRIGUEZ RECUERDA A SU TÍA ABUELA «EVITA» COMO «LA VOZ QUE ROMPIÓ EL SILENCIO»

Hace 106 años, un día como hoy 7 de mayo, nacía Eva Duarte de Perón a quien en la Argentina y el mundo entero se la recuerda como la “abanderada de los humildes” la gran y querida «Evita».

Con el nacimiento de Eva en la ciudad de Los Toldos (partido de General Viamonte) nacía también una forma nueva y valiente de amar al pueblo.

“Evita” como la llamaba el pueblo “fue mucho más que una mujer excepcional: fue una voz que rompió el silencio, una mano extendida que no pidió permiso, un rostro que se multiplicó en millones” dijo su sobrina-nieta Cristina Álvarez Rodríguez la jefa de Asesores del gobierno de Axel Kicillof.

“Su eterna lucha por la justicia social fue una práctica concreta de dignidad: voto femenino, hospitales, derechos, hogares, trabajo” consignó, al tiempo que sostuvo “Evita no pensaba en la historia como un escenario de héroes solitarios, sino como un destino compartido.

Ella siempre decía “donde hay una necesidad, nace un derecho” ya que entendía que los pueblos no se salvan de a uno, se salvan de a todos.

“Ese mismo espíritu es el que Juan Salvo encarna en El Eternauta, la gran historieta argentina creada por Héctor Oesterheld. No como un superhéroe individual, sino como el símbolo de un colectivo que resiste, que se organiza, que defiende lo común frente a la adversidad” enfatizó la funcionaria.

“El héroe de ´El Eternauta´ es el pueblo en movimiento”, es, también, la Evita que vive en cada mujer que lucha, en cada pibe que sueña con un futuro mejor, en cada barrio que se organiza frente al ajuste y a la crueldad de la destrucción de los derechos” no dudó en puntualizar.

Hoy en día “algunos quieren convencernos de que no hay futuro común, de que solo vale salvarse solo, Evita vuelve a decirnos que la verdadera fuerza está en la comunidad” además “en el amor al prójimo, en lo colectivo, en la solidaridad y en la justicia social como horizonte”.

Para finalizar, Álvarez Rodríguez manifestó “luchamos como ella en construir un país con posibilidades para todos y donde todos nos hermanemos para salir adelante y ser la potencia como Argentina se merece”.

Comentarios

comentarios