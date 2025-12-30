Cronograma de servicios municipales en vísperas de Año Nuevo

Para el 31 de diciembre y 1 de enero

Se mantendrán guardias de Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social, Seguridad y OSSE. Habrá recolección de residuos diurna el miércoles y nocturna el jueves.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa el cronograma de servicios municipales previstos para el miércoles 31 de diciembre y jueves 1° de enero en vísperas de Año Nuevo, con el objetivo de asegurar la cobertura en ámbitos de salud, higiene urbana, seguridad y atención social durante estas fechas.

En materia sanitaria, los Centros de Salud que permanecerán abiertos el miércoles 31 de diciembre y jueves 1 de enero son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y el Centro 2 (José Hernández y Magallanes).

Por otra parte, el Centro 1 (Colón y Salta) estará el 31 de diciembre en el horario de 8 a 13 y el 1 de enero permanecerá cerrado. Ante cualquier emergencia médica llamá al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. Además, el servicio de seguridad en playas funcionará con normalidad de 8 a 20 todos los días de la semana.

Respecto de la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que el miércoles 31 habrá un servicio diurno de recolección de residuos a partir de las 6 de la mañana, mientras que el jueves 1 de enero la recolección se realizará en horario nocturno, desde las 20.

En cuanto a Cementerios, el Cementerio Parque abrirá el miércoles 31 de 7 a 17.30, con atención en la Administración de 7.30 a 12 e ingreso de servicios fúnebres, sepultura, nicho y bóveda de 9 a 12. En tanto, el jueves 1 de enero la atención al público – solo para consultas- será de 7:30 a 12; la apertura y cierre de portones, nichos y bóveda será de 7 a 17:30 y no habrá ingresos de servicios fúnebres.

Por su parte, en el Cementerio Loma el miércoles 31 y jueves 1 la atención en la Administración será de 8 a 13. En cuanto a la apertura y cierre de accesos, el portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17:30, mientras que el portón de Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo estará de 8 a 13. La introducción a depósito temporario de féretros será de 9 a 12:30.

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. En casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactar a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.

La empresa Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá guardias operativas en los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 2236948900, llamar al 0810-666-2424 o acceder al sitio www.osmgp.gov.ar .

Así, con este cronograma de servicios, la Comuna busca brindar a los vecinos una cobertura eficaz y responsable para las necesidades propias de estas fechas, permitiendo un acceso rápido ante cualquier contingencia y asegurando la continuidad de las actividades prioritarias.

