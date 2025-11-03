Cuáles fueron los 10 autos 0km más vendidos en octubre: la lista completa

Según ACARA, hasta octubre se patentaron más de 550.000 unidades, lo que representa un aumento del 55 % interanual, y se proyecta que el año cierre por encima de las 600.000 unidades

Las ventas de vehículos 0km en octubre mostraron un balance positivo frente al mismo mes de 2024, aunque registraron una leve baja respecto a septiembre. El clima electoral y la suba del dólar influyeron en la dinámica del mercado, generando cierta cautela entre compradores y concesionarios, aunque sin frenar el crecimiento anual del sector.

Según ACARA, hasta octubre se patentaron más de 550.000 unidades, lo que representa un aumento del 55 % interanual, y se proyecta que el año cierre por encima de las 600.000 unidades.

En el ranking de autos, camionetas y SUV, octubre trajo algunas sorpresas y consolidó la supremacía de ciertos modelos. La Toyota Hilux volvió a liderar las ventas, con 2.523 unidades vendidas en octubre y 27.112 acumuladas en el año, seguida por la Toyota Yaris (2.253 unidades, 28.286 acumuladas) y el Peugeot 208 (2.232 unidades, 26.887 acumuladas).

Entre las pick ups medianas, la Ford Ranger se ubicó segunda con 2.031 unidades, mientras que la Volkswagen Amarok sumó 1.619 patentamientos, consolidando la pelea por los primeros puestos del segmento.

Entre las pick ups medianas, la Ford Ranger se ubicó segunda con 2.031 unidades

En los SUV, el líder fue el Ford Territory, con 1.709 unidades, seguido por el Chevrolet Tracker (1.532 unidades). Dentro del segmento de autos chicos, Volkswagen Polo alcanzó 1.460 unidades, mientras que la recién llegada Volkswagen Tera sorprendió con 1.347 patentamientos, logrando ingresar al top ten.

Los 10 vehículos más vendidos en octubre

Toyota Hilux: 2523 Toyota Yaris: 2253 Peugeot 208: 2232 Ford Ranger: 2031 Fiat Cronos: 1844 Ford Territory: 1709 Volkswagen Amarok: 1619 Chevrolet Tracker: 1532 Volkswagen Polo: 1460 Volkswagen Tera: 1347

El año no fue positivo para todos: modelos como el Toyota Corolla (-7,6 %), Renault Logan (-3,3 %) y Renault Stepway (-31 %) tuvieron caídas en las ventas acumuladas, a diferencia del resto de los vehículos que mostraron crecimiento.

Por segmentos, los autos particulares crecieron 64 %, los comerciales livianos un 34 %, y los pesados un 55 %, reflejando un mercado activo a pesar de las tensiones económicas recientes. El crecimiento sostenido del sector y la diversidad de modelos más vendidos muestran la fortaleza del mercado automotor argentino y anticipan un cierre de año con números positivos.

Fuente: ámbito

Comentarios

comentarios