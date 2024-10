¿Cuántas casas abandonadas hay en Mar del Plata?

Presentan un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante para conocer la cantidad de casas abandonadas y abordar el impacto que generan las propiedades en esa situación, sus consecuencias negativas en términos de seguridad, sanidad y desvalorización del entorno.

Se trata de un relevamiento que busca conocer el concejal oficialista Guido García, con la adhesión de su compañera de bloque Angélica González. Los mismos solicitan información a la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires y a diversos Entes municipales.

García señaló que “lo que estamos buscando es contar con un relevamiento exhaustivo de las propiedades abandonadas en el partido de Gral. Pueyrredon”. Explicó que “a grandes rasgos, podemos dividir la problemática en dos. Por un lado, las viviendas que están bajo un proceso de herencia vacante, es decir todas aquellas viviendas que, debido a la ausencia de los herederos, están bajo la tutela de la Fiscalía del Estado de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, aquellos inmuebles que están abandonados o aparentan estar en estado de abandono por la desatención de los propietarios que no se hacen cargo del cuidado o mantenimiento de la propiedad y el inmueble o terreno ha quedado deshabitado y en condiciones de abandono”.

Según el Censo 2022, se estima que hay aproximadamente 86 mil viviendas desocupadas en la región Mar del Plata, muchas de las cuales se podrían encontrarse en estado de abandono, lo que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos y la economía local.

“Los inmuebles abandonados son un foco de inseguridad, plagas y degradación del entorno urbano”, destacó García. “No solo representan un problema para la calidad de vida de los vecinos, sino que también afecta el patrimonio al desvalorizar las propiedades y desincentivar la inversión en ciertas áreas de la ciudad. Los que sufren las consecuencias de estas propiedades son los vecinos y la municipalidad, que se ve obligada muchas veces a intervenir en propiedad privada en el marco de la ordenanza de Propietario Responsable y destinar recursos a tal fin”, explicó.

García indicó que “para atender esta situación hay legislación ya aplicable, tanto provincial como municipal, pero nos parece interesante o necesario primero tener un mapeo, estadísticas o datos sobre la situación. Entonces, a partir de eso le estamos presentando un proyecto al Concejo Deliberante para que, a través de las respuestas que nos puedan brindar la Fiscalía de Estado provincial, el Banco de Tierras, el EMSUR, la Agencia de Recaudación Municipal y OSSE, para tener un estado de situación de la cantidad de inmuebles que están en esta situación. Ya sea por herencia vacante o por abandono”.

Sobre este punto, el edil añadió: “Lo que estamos planteando es que en el marco del decreto 16/2006 del ex intendente Katz, se establece un procedimiento para declarar un inmueble en ‘abandono abdicativo’. ¿Qué significa esto? Si un propietario, de manera fehaciente, no cumple con sus deberes y no responde a las solicitudes del municipio, que intenta por diversas vías hacer que asuma sus responsabilidades, el Ejecutivo puede iniciar un proceso administrativo y, posteriormente, judicial para declarar dicha propiedad en abandono abdicativo”.

“El proyecto se sintetiza en tener un diagnóstico sobre la situación de las propiedades abandonadas y, a partir de estas estadísticas, diseñar una estrategia para dar solución al problema, impulsando la recuperación de estos inmuebles y su puesta en valor mediante la vuelta al mercado de estas propiedades, como también proyectos de interés público o público-privado”, concluyó Guido Garcia.

Fuente: Ahora Mar del Plata

