Cuánto cobran los empleados de Comercio en abril tras el aumento

El sueldo de una de las ramas más importantes de empleados de comercio quedó actualizado con una nueva escala salarial.

El personal de empresas de viajes y turismo nucleados al Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) cobrarán el sueldo de marzo con un aumento del 17,6%. Las subas no serán remunerativas y se aplicarán a las escalas salariales vigentes.

Si bien el aumento es no remunerativo, es decir, que no generarán aportes para la seguridad social, sí serán considerados para el cálculo del presentismo, la antigüedad y la primera mitad del aguinaldo (Sueldo Anual Complementario – SAC). La suba se incorporará a las escalas salariales convencionales en mayo.

El acuerdo fue logrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicio (FAECyS) y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Se trata de un aumento del 17,6% no remunerativo que se desglosa en un 17% correspondiente a marzo de 2024 y el 0,6% restante por las diferencias de febrero.

Con el aumento, el sueldo básico del personal de empresas de viajes y turismo nucleados al Sindicato de Empleados de Comercio quedará por encima de los $652.000.

Este es el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 547/08 (de agencias de viajes y turismo).

Categoría: Administrativo

Supervisor básico: marzo a abril: salario básico $474.417,73 + incremento no remunerativo $178.381,07 = total $652.798,80.

Administrativo 1°: marzo a abril: salario básico $469.235,85 + incremento no remunerativo $176.432,68 = total $645.668,53.

Administrativo 2°: marzo a abril: salario básico $465.701,14 + incremento no remunerativo $175.103,63 = total $640.804,77.

Recepcionista A4: marzo a abril: salario básico $460.047,95 + incremento no remunerativo $172.978,03 = total $633.025,98.

Cadete A5: marzo a abril: salario básico $458.634,66 + incremento no remunerativo $172.446,63 = total $631.081,29.

Maestranza A6: marzo a abril: salario básico $456.041,58 + incremento no remunerativo $171.471,63 = total $627.513,21.

Fuente: Filo News

