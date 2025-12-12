¿Cuánto cuesta viajar para alentar a la Scaloneta?

En diálogo con LU9, en el programa que se transmite de 14 a 16, Pablo Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (Aevyt) nos dio detalles sobre los paquetes para ir a ver el Mundial 2026

La confirmación de las sedes donde Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026 aceleró el interés de los hinchas por asegurarse un lugar. Según explicó Pablo Sánchez, «ya había consultas antes del sorteo y ahora, con los destinos definidos, mucho más».

El especialista recordó que el público argentino mantiene una fuerte tradición de viajar a grandes eventos deportivos y que esta edición despierta un entusiasmo particular: «Va a ser el último Mundial de Messi y se da un conjunto de factores que lo hacen muy atractivo por los escenarios y por todo lo que representa».

Sin embargo, advirtió que la experiencia no será económica y que los requisitos migratorios obligan a planificar con anticipación: «Si no tienen visa de Estados Unidos o pasaporte comunitario, hay que empezar los trámites ya. El sistema de turnos se va a colapsar rápidamente», explicó, remarcando que el país será estricto con alojamientos, entradas y documentación.

Turismo deportivo: un crecimiento sin pausa

Sánchez señaló que el interés por viajar a competencias internacionales no deja de aumentar. «El turismo deportivo está en un crecimiento constante», afirmó, mencionando la demanda que también generan el Mundial de Clubes, la Copa América y la Fórmula 1.

Incluso destacó que ya se venden paquetes para el circuito de noviembre del año próximo: «La gente responde muy bien a todos esos programas. Tiene sus ahorros y decide usarlos en lo que realmente quiere, aunque sea una sola vez».

Por eso, recomendó asesorarse con tiempo en agencias de viajes: «Van a ser el canal más sencillo y más seguro para llegar a estos eventos».

Precios: cuánto cuesta hoy viajar a Estados Unidos

Consultado sobre los valores actuales, Sánchez detalló que un pasaje regular a Estados Unidos ronda entre 800 y 1.200 dólares, pero esa referencia no aplicará durante el Mundial: «Para esa fecha no van a bajar de 4.000 o 5.000; muchos vuelos están bloqueados o precomprados», explicó.

En cuanto a los paquetes, las propuestas base ya se están comercializando:

Paquete terrestre (sin vuelos) : desde USD 8.000 a 9.000, incluye 12 noches y entradas para los tres partidos de Argentina.

: desde USD 8.000 a 9.000, incluye 12 noches y entradas para los tres partidos de Argentina. Paquete completo (con vuelos): entre USD 12.000 y 15.000 por persona para cubrir las 14 noches de la fase de grupos.

«Si uno quiere despreocuparse y tener traslados, hoteles y entradas aseguradas, tiene que pensar en esos números», sintetizó.

Fuente: LU9

