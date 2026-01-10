Cuántos radares hay en Mar del Plata: conocé las ubicaciones

Desde el Observatorio Vial del Municipio informaron la localización de todos los equipos activos y por instalarse en la ciudad. Dónde está cada uno para evitar multas.
Con el objetivo de ordenar el tránsito, reducir infracciones y mejorar la seguridad vial en zonas de alta circulación, el Municipio de General Pueyrredon actualizó y amplió el sistema de radares de velocidad y semáforos en avenidas troncales como sectores de alto tránsito.
A su vez, según se informó en la web oficial, continúa vigente el proceso de instalación de nuevos equipos, tanto de control de velocidad como de chequeo de semáforos y sendas peatonales.
A continuación, el detalle de los radares activos:
Control semafórico:
Av. Colón y Av. Jara; Av. A. Alió y Av. Luro; Av. Edison y Magallanes; Av. F. de la Plaza y Juramento; Av. F. de la Plaza y Gianelli; Av. J. B. Justo y D. Canosa; Av. Luro y Tres Arroyos; Av. J. B. Justo y Talcahuano; Av. F. de la Plaza y Av. Edison; Av. J. B. Justo y Av. Independencia; Av. Luro y Leguizamón; Av. P. Perón y 12 de Octubre; Av. Edison y Av. Mario Bravo; Av. Colón y H. Yrigoyen; Av. P. P. Ramos y Rivadavia; y Buenos Aires y Rivadavia.
Control de velocidad:
Av. Constitución y Patagones; Av. J. B. Justo y Alvear; Av. M. Bravo y Talcahuano; Av. P. P. Ramos y Alem; Av. P. P. Ramos y Falucho; Av. P. P. Ramos e Ituzaingó; Av. F. U. Camet y Mugaburu; Av. Colón y 1° de Mayo; Alem y O’Higgins; Av. Juan B. Justo y Paunero; Av. J. B. Justo y 20 de Septiembre; Av. Champagnat y Saavedra; Av. P. Perón y Hernandarias; y Av. Luro y Grecia.
Por instalarse:
- Control semafórico: Av. Independencia y San Martín; Av. Colón y Corrientes; Av. Colón y Av. Independencia; Av. Luro y Av. Jara; Av. Luro y San Juan; Av. Trabajadores y 12 de Octubre; Av. Polonia y Av. Vértiz; Av. F. U. Camet y J. M. Estrada; Av. Champagnat y Ayacucho; Av. Champagnat y Gascón; Av. J. P. Ramos y T. Fournier; Av. Independencia y R. Peña; Av. Edison y Av. Vértiz; Av. Colón y Lamadrid; Av. Champagnat y Rivadavia; Ruta Provincial Nº 11 y Scaglia; Av. P. P. Ramos y Castelli; Av. Independencia y Formosa; Av. Alió y Av. J. B. Justo; y Av. F. U. Camet y F. Acosta.
- Control de velocidad: Av. F. U. Camet y Falkner; Av. C. Tejedor y Zeballos; Ruta Provincial 88 (kilómetros 12,30 y 5,5); Ruta Provincial 11 (kilómetro 506); y Ruta Provincial 2 (kilómetro 398,5).
- También se prevé la implementación de controles de velocidad móviles sobre corredores provinciales. Estos operarán en la Ruta Provincial 2, desde el kilómetro 384 al 399; en la Ruta Provincial 11, entre los kilómetros 530 y 553; y en la Ruta Provincial 88, del kilómetro 22 al 24, en todos los casos en ambos sentidos de circulación.
Fuente: Mi8