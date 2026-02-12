CULMINA EL CICLO DE LECTURAS DE VERANO EN EL MUSEO MAR 

Intensa agenda con música, performances e infancias

Este fin de semana extra largo el Museo MAR ofrecerá una intensa agenda de actividades gratuitas para todas las audiencias. La reconocida escritora Selva Almada ofrecerá un conversatorio en el ciclo de Lecturas de Verano impulsado por el Instituto Cultural y se suma a diversas actividades vinculadas al arte contemporáneo.

El ciclo concluirá el viernes 13 de febrero desde las 20h con la entrevista a Selva Almada. La autora de títulos emblemáticos como Chicas muertas, No es un río y El viento que arrasa dialogará con el público sobre su narrativa y sus temáticas recurrentes vinculadas al territorio y la identidad. Almada es considerada una de las voces más potentes y originales de la literatura contemporánea en español. Su obra se destaca por una mirada singular sobre el universo rural, la violencia de género y las tensiones del interior argentino. Con una prosa precisa y poética, Almada ha logrado trascender fronteras, siendo traducida a más de diez idiomas y consolidándose como una referente del “nuevo gótico latinoamericano”.

Las actividades continuarán con la performer Lux Valladolid y “Libre albedrío” el jueves a las 19h que propone el interrogante ¿Cuánto de lo que hacemos es realmente una elección?. Muchas de nuestras acciones cotidianas están guiadas por hábitos, normas sociales y sistemas tecnológicos que organizan nuestros tiempos y movimientos. En ese marco, la performance que realiza Lux Valladolid propone la quietud como un gesto activo: sostener el cuerpo en tensión. Luego a las 20h el dúo Sensei Febo integrado por Emi Mendez y Nico Rodríguez que, a través de sus timbres y efectos, evoca de un modo moderno las tradiciones telúricas argentinas y del universo de la música que acompaña a los paisajes y los filmes.

Por su parte el sábado a las 19h regresan las propuestas para infancias con una propuesta de circo contemporáneo interpretada por la artista Muruya. A través del lenguaje del clown, la cuerda floja, el equilibrio y el hula, la obra presenta a una payasa que comparte escenas de su vida cotidiana atravesadas por el reciente pasaje a la maternidad.

A las 20h Marcia Deviaje presenta en vivo su cuarto disco, INPOPSTORA, una obra que combina la energía del pop y el punk con la profundidad de la canción y las raíces del folklore. Su sonido fusiona música, baile y poesía urbana en una experiencia intensa, donde cada tema transita entre lo íntimo y lo colectivo. Formada por Marcia Deviaje (voz, guitarra, órgano), Román Tissera (guitarras), Lu Martínez (bajo, coros, órgano) y Julián Marcos (batería, percusión, coros), la banda construye paisajes sonoros que oscilan entre la ternura y la furia, con letras que miran de frente al deseo, el error y la belleza cotidiana. Marcia es compositora, productora y multi instrumentista, con más de 20 años de carrera

El domingo a las 20h cerrará la cantante Lucia Silva con un recorrido musical por aquellas canciones que nacieron en la pantalla grande o en los escenarios de la comedia musical y que, con el tiempo, se transformaron en piezas fundamentales del cancionero jazzístico universal. Enfocada en la interpretación vocal, Lucia estará acompañada por un trío de músicos de primer nivel que logran capturar la esencia de las Big Bands adaptada a un formato de cámara: Horacio Soria (Piano y arreglos), Pedro Carignan (Contrabajo) y Juan José Pérez Ortellado (Batería). El programa recorre obras de figuras icónicas como Barbara Streisand, Liza Minnelli y Bette Midler, autores como Gershwin construyendo un puente con sonidos contemporáneos de éxitos como Dreamgirls.

