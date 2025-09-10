CYRANO, LA OBRA MÁS PREMIADA, LLEGA A LA PLATA CON 2 FUNCIONES

La obra de teatro «Cyrano», protagonizada por Gabriel Goity, ha tenido un gran éxito en la temporada teatral, recibiendo numerosos premios. En los Premios Martín Fierro Teatro 2025, «Cyrano» ganó el Martín Fierro de Oro, además de los premios a Mejor Obra, Mejor Actor Protagónico (Gabriel Goity) y Mejor Actor de Reparto (Iván Moschner). Adicionalmente, la obra arrasó en los Premios Estrella de Mar, obteniendo seis galardones, incluyendo el Estrella de Mar de Oro para Gabriel Goity.

Cyrano llega al Teatro Argentino de la ciudad de La Plata con dos funciones, 4 y 5 de octubre.

Las entradas se encuentran a la venta por sistema Livepass

Protagonizada por Gabriel Goity y más de 30 artistas en escena. Una obra con más de 45 años en cartel en Argentina que invita al espectador a transitar de la risa a las lágrimas más emotivas; una historia romántica, apasionada y sentimental que habla además de las apariencias, los prejuicios y la superación.

Esta coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, a partir del acuerdo marco firmado con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, en la temporada 23/24 fue el primer espectáculo en debutar en La Feliz, el fin de semana largo de octubre con tres funciones con localidades totalmente agotadas.



Un clásico de Edmond Rostand con la adaptación y dirección de Willy Landin.

Cyrano de Bergerac es un soldado poeta, valiente, orgulloso y sentimental, aunque con un gran defecto: una nariz tan enorme que roza el ridículo. Está enamorado de una mujer hermosa, su prima Roxane, pero debido a su propia fealdad, no espera nada de ese amor. Ella a su vez está enamorada de Cristian, un soldado guapo, quien pide ayuda a Cyrano para escribir las cartas de amor por las que Roxane cae perdidamente enamorada de él.



El elenco lo completan: María Abadi, Mariano Mazzei, Dolores Ocampo, Horacio Acosta, Fernando Lúpiz, Eduardo Perilli, Tomás Claudio, Tito Arrieta, Hernan “Curly” Jimenez, Larry de Clay, Daniel Miglioranza, Daniel Alvaredo, María Rosa Frega, María Morteo, Pedro Ferraro, Pablo Palavecino, Ricardo Cerone, Nestor Caniglia, Rodrigo Cardenas, Lucía Raz, Jess Rolle, Lola Banfi, Pacha Rosso.

Maestro de esgrima: Fernando Lúpiz.

Músicos en escena: María del Rosario Barrios Caram, Lautaro Nicolas Perez.

“CYRANO” cuenta con un vestuario que deslumbra en sus 460 trajes, que intercambian entre acto y acto, los más de 30 artistas que suben al escenario con esta puesta apasionada, que moviliza y emociona a grandes y chicos.

