Damonte pateó el tablero en Aldosivi: apartó del plantel a cinco jugadores experimentados

El entrenador tomó una decisión fuerte en medio del mal presente del Tiburón, que está penúltimo en los promedios y en la Tabla Anual, con números alarmantes en el Apertura 2026.

Israel Damonte tomó una decisión fuerte en medio del delicado presente de Aldosivi y apartó del plantel profesional a cinco jugadores experimentados, en una señal clara de reconfiguración interna mientras el equipo marplatense pelea por salir de la zona de descenso. La determinación llega en un contexto deportivo adverso, marcado además por resultados como el de la reciente derrota ante Belgrano, que profundizó la crisis.

A partir de esta fecha, los futbolistas que ya fueron notificados de que no serán tenidos en cuenta por el entrenador son Junior Arias, Roberto Bochi, Rodrigo Marques, Guillermo Enrique y Joaquín Novillo. La medida se conoce en un contexto deportivo muy complejo, con un equipo que no encuentra respuestas ni en el juego ni en los resultados.

La actualidad del «Tiburón» es alarmante. Aldosivi está penúltimo en la tabla de promedios y en la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol con seis puntos, una situación que hoy lo deja metido de lleno en la pelea por no perder la categoría.

Los números del Torneo Apertura 2026 explican buena parte de esa crisis. En 13 partidos, el conjunto marplatense empató seis encuentros y perdió siete, con una producción ofensiva extremadamente baja: apenas tres goles a favor en todo el campeonato.

La falta de eficacia, la imposibilidad de sumar triunfos y un rendimiento general muy pobre fueron profundizando el mal momento del equipo. En ese escenario, la determinación de Damonte parece apuntar a provocar un impacto interno y a modificar una dinámica que, hasta ahora, no logró revertirse.

El cierre del torneo, además, será exigente. A Aldosivi le quedan tres partidos en este Apertura: Racing como local, River como visitante e Independiente Rivadavia como local. Será una recta final de alta dificultad para un equipo obligado a reaccionar.

Con este panorama, cada punto empieza a pesar como una final. Aldosivi necesita levantar de inmediato para no hundirse todavía más en las tablas que definen la permanencia, mientras Damonte intenta reordenar el plantel con una medida drástica que ya sacudió la interna del club.

Fuente: MI8

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