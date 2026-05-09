Darío Grandinetti regresa a Mar del Plata con “El escritor de todas las cosas”

El reconocido actor estará en la ciudad el 12 de septiembre con la obra escrita y dirigida por Javier Daulte. Un viaje íntimo y conmovedor por la vida de un escritor y el poder de las palabras.

Darío Grandinetti, reconocido actor y recordado por sus grandes interpretaciones, regresa a los escenarios de la mano del director Javier Daulte. “El escritor de todas las cosas” es el nombre de la obra que lo llevará por los escenarios del país, y lo tendrá en Mar del Plata el sábado 12 de septiembre en el Centro de Arte Radio City Roxy.

Las entradas ya se encuentran disponibles en www.plateanet.com y en la boletería del teatro, San Luis 1750.

“El escritor de todas las cosas” propone un viaje íntimo y conmovedor por la vida de un hombre que hizo de la escritura su manera de estar en el mundo. Desde un pasillo olvidado de un teatro, el protagonista reconstruye su historia mientras escucha, a la distancia, una obra que él mismo escribió y que se representa una vez más.

A lo largo de un monólogo vertiginoso, cargado de humor, lucidez y emoción, la obra explora el poder ambiguo de las palabras: escribir puede herir, separar, matar simbólicamente; pero también puede consolar, acompañar y, a veces, salvar. La escritura aparece aquí despojada de solemnidad y atravesada por la vida cotidiana: frases anónimas, textos funcionales, palabras destinadas a no dejar huella… que sin embargo la dejan.

Con una mirada profundamente humana y sin golpes bajos, la obra reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria, los vínculos familiares, el amor y la necesidad —aun incomprensible— de crear. ¿Para qué escribir? ¿A quién le sirve? ¿Qué responsabilidad implica poner palabras en circulación?

“El escritor de todas las cosas” es una pieza sobre la fragilidad y la potencia de la ficción, sobre el miedo a haber perdido el tiempo y la intuición de que, incluso en los lugares más impensados, las palabras pueden ayudarnos a encontrar alguien.

DARÍO GRANDINETTI | “EL ESCRITOR DE TODAS LAS COSAS”

GIRA 2026 | MAR DEL PLATA

Una obra escrita y dirigida por Javier Daulte

Sábado 12 de septiembre | Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas disponibles: https://www.plateanet.com/

| Boletería del Teatro (San Luis 1750)

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