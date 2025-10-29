Darío Sztajnszrajber en Mar del Plata con «PENSAR AL OTRO: EL AMOR»

Darío Sztajnszrajber vuelve a la ciudad de Mar del Plata con una clase de 3 horas sobre el tema de su último libro: el amor.

En el marco del ciclo “Pensar al otro”, el filósofo llegará el viernes 31 de octubre a las 19 al teatro Radio City (San Luis 1750) para proponer una experiencia reflexiva para interpelar las formas hegemónicas del amor y abrirlas a sus posibles preguntas, misterios, desplazamientos. Las entradas están a la venta en Plateanet y en boletería del teatro.

Nuestro sentido común nos ha instalado en un modelo amoroso que no solo parece inconmovible sino, sobre todo, natural. Pero si algo hace la filosofía es fundamentalmente cuestionar todo aquello que se presente de modo definitivo. En ningún lugar, como en el amor, sostenemos un ideal tan arraigado.

Ésta es una invitación a deconstruirlo, mostrar sus tensiones, problematizar sus certezas; de alguna manera intentar recuperar del amor su vocación originaria por fuera de sus formas instituidas.

El encuentro tiene el formato de una clase con un breve intervalo, recuperando las clases que durante muchos años Darío Sztajnszrajber brindó en diferentes ciudades del país. Una clase de filosofía sobre el amor justo un viernes, el día en que Venus Afrodita nos invita a una erotización general de la existencia.

