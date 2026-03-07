De a poco se arrima el otoño: cómo estará el clima este sábado 7 de marzo en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional, no habrá lluvias, habrá vientos leves y la temperatura máxima se espera para la tarde.

De a poco el calor intenso cede y la llegada del otoño -para la que todavía faltan 15 días- empieza a sentirse. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado 7 de marzo Mar del Plata tendrá una jornada muy otoñal, con una máxima que no superará los 22 grados.

En principio, el día estará signado por un cielo parcialmente nublado, con vientos que soplarán del este. Por la mañana serán más leves que por la tarde: de unos 13km/h podrían trepar los 30km/h.

Las probabilidades de lluvias están fuera de plano. La mínima fue de madrugada, con 12 grados, y la máxima se ubicará por la tarde, con 22 grados.

El domingo, entre tanto, la jornada será muy parecida: armen planes al aire libre, que muy de a poco el frío empezará a acercarse.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios