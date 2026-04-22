El municipio prepara un censo para conocer cuántas personas viven en situación de calle en Mar del Plata

Así lo confirmaron desde la Secretaría de Desarrollo Social a Mi8. Los trabajos de relevamiento inciarán el jueves y buscan dar definición a la situación local.

A raíz del análisis de la Mesa de Diálogo por la Dignidad de las Periferias, convocada por el obispado marplatense, la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Guillermo Schütrumpf, definió la realización de un censo para conocer cuántas personas viven en situación de calle en Mar del Plata.

La información fue confirmada por fuentes de la cartera a Mi8, quienes adelantaron que los trabajos de relevamiento y conversación iniciarán el jueves y demorarán al rededor de una semana para cubrir distintas áreas de la ciudad.

Además, la actividad durante esos días no dependerá únicamente del área de Situación de Calle de la Secretaría, sino que también contará con participación de todo el área para poder conocer en profundidad la situación de hombres, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores que pernoctan diariamente en las calles.

El censo busca conocer, además de la cantidad concreta de personas que demandan acciones y políticas para su vida en dignidad, sus padecimientos de salud y requerimientos puntuales, por lo que el trabajo del municipio se dará de forma profunda.

La acción del Ejecutivo llega luego de los constantes reclamos y denuncias de organismos de derechos humanos ante el aumento en la cantidad de hombres y mujeres que duermen en las calles y tras el pedido de la concejal Valeria Crespo por información actualizada sobre las demandas. Además, distintos dispositivos pusieron en cuestión la postura de los intendentes Guillermo Montenegro y su sucesor, Agustín Neme, sobre este grupo.

A raíz de esas posturas se desplegaron cientos de operativos a cargo de la Patrulla Municipal que, en muchos casos, fueron denunciados por las propias personas en situación de vulnerabilidad por sus tratos agresivos, según consta en los documentos y denuncias presentadas por la Comisión Provincial por la Memoria.

En tanto, desde las parroquias que participan de La Noche de la Caridad brindando asistencia alimentaria a las personas o mismo desde el Hogar Nazaret, donde reciben a cerca de 40 personas por noche para dormir, aseguraron a Mi8 que el aumento en la cantidad de gente que requiere asistencia es real y preocupa cada vez más a quienes buscan mejorar su calidad de vida.

Fuente: MI8

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