La ciudad de Mar del Plata fue nominada como mejor destino de playa de Sudamérica en los World Travel Awards 2026, los prestigiosos galardones conocidos como los “Oscar del turismo”. Esta candidatura coloca a la principal ciudad balnearia de Argentina en la élite internacional, compitiendo con íconos turísticos como Río de Janeiro, Islas Galápagos y San Andrés.

La nominación reconoce la combinación de infraestructura moderna, tradición balnearia y propuestas turísticas durante todo el año, consolidando a Mar del Plata como un destino integral más allá de la temporada estival.

Competencia regional

En su categoría, Mar del Plata enfrentará a destinos de gran renombre:

Fernando de Noronha (Brasil) : archipiélago protegido, exclusivo para buceo y snorkel.

: archipiélago protegido, exclusivo para buceo y snorkel. Islas Galápagos (Ecuador) : Patrimonio Natural de la Humanidad, con fauna endémica y estrictas políticas de conservación.

: Patrimonio Natural de la Humanidad, con fauna endémica y estrictas políticas de conservación. Máncora (Perú) : playas cálidas todo el año, ideales para surf y vida nocturna.

: playas cálidas todo el año, ideales para surf y vida nocturna. Isla Margarita (Venezuela) : polo turístico caribeño con deportes acuáticos y patrimonio colonial.

: polo turístico caribeño con deportes acuáticos y patrimonio colonial. Río de Janeiro (Brasil) : playas urbanas icónicas como Copacabana e Ipanema, integradas a la vida cultural y nocturna.

: playas urbanas icónicas como Copacabana e Ipanema, integradas a la vida cultural y nocturna. San Andrés (Colombia): famoso por su “mar de siete colores” y su infraestructura turística consolidada.

Historial de premiaciones

Los World Travel Awards han distinguido previamente a:

Río de Janeiro (Brasil) en 2025.

en 2025. San Andrés (Colombia) en cinco ediciones consecutivas (2020-2024).

en cinco ediciones consecutivas (2020-2024). Islas Galápagos (Ecuador) en ediciones anteriores.

Este historial muestra la magnitud del desafío para Mar del Plata, que busca posicionarse como referente sudamericano en turismo de playa.

Mar del Plata se posiciona entre los mejores destinos turísticos de playa.

Los “Oscar del turismo”

Los World Travel Awards, creados en 1993, reconocen la excelencia en todos los sectores de la industria de viajes y turismo. Cada año realizan una Gran Gira de galas regionales, que culmina en una final global con los ganadores de cada continente.

Las ceremonias reúnen a líderes del sector, figuras destacadas, influencers y medios internacionales, consolidando su prestigio como el sello definitivo de calidad en turismo.

Mar del Plata: más allá del verano

La ciudad argentina se distingue por su diversidad de propuestas:

Balnearios urbanos con servicios completos.

con servicios completos. Playas más tranquilas en las afueras de la ciudad.

en las afueras de la ciudad. Gastronomía reconocida que combina tradición y vanguardia.

que combina tradición y vanguardia. Agenda cultural y deportiva durante todo el año, con festivales, espectáculos y competencias internacionales.

Este perfil integral convierte a Mar del Plata en un destino que trasciende la temporada alta, ofreciendo experiencias para distintos públicos y consolidando su atractivo como ciudad turística.

La nominación de Mar del Plata como mejor destino de playa de Sudamérica en 2026 es un reconocimiento a su historia, infraestructura y capacidad de reinventarse como ciudad turística integral. Competir con gigantes como Río de Janeiro o Galápagos no solo es un desafío, sino también una oportunidad para mostrar al mundo el potencial de la costa argentina.

Fuente: Noticias Ambientales

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