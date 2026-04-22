Día Mundial de la Tierra: por qué se celebra el 22 de abril

Conocé la historia de esta fecha y cómo podés ayudar al planeta con un simple gesto.

Cada 22 de abril, se celebra el Día Mundial de la Tierra, fecha en la que se rinde homenaje al planeta en el que vivimos y se invita a reflexionar sobre el cuidado del medioambiente. Aunque hoy es una efeméride global instalada, su origen tiene una historia concreta y un mensaje que sigue vigente.

El primer antecedente de esta celebración fue en 1945, cuando el científico Morton Hilbert, junto con el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, organizó el Simposio de Ecología Humana.

Se trató de una conferencia académica en la que se debatió la relación entre ambiente y salud humana, algo que era adelantado a la época

Por qué se celebra el Día de la Tierra

En 1970, Gaylord Nelson, senador y activista ambiental estadounidense, proclamó en las Naciones Unidas al 22 de abril como el Día de la Tierra. Su objetivo era generar conciencia sobre los problemas ambientales que generaban preocupación, como la contaminación del aire y del agua.

Para esto, Nelson reclutó a Denis Hayes, un joven activista, para realizar charlas informativas y difundir la idea a un público más amplio. De esta manera, formó un equipo de 85 personas para promover eventos en todo el país, que incluyó a organizaciones, grupos religiosos y otros.

Gestos como plantar un árbol o separar los residuos ayudan a mejorar el planeta. (Foto: Adobe Stock)

La primera movilización fue masiva: más de 20 millones de personas participaron en protestas y actividades en todo el país. El evento marcó un antes y un después en la agenda pública y ayudó a la creación de organismos clave como la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.

Entre otros resultados, se crearon nuevas leyes medioambientales como la Ley Nacional de Educación Ambiental, la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional y la Ley de Aire Limpio. Dos años después, el Congreso aprobó la Ley de Agua Limpia.

Cuál es el lema del Día de la Tierra 2026

La consigna de este año es “Nuestro poder, nuestro planeta”, que pone el foco en una idea central: el cambio ambiental no depende solo de los gobiernos, sino también del poder de las personas y la acción colectiva. El mensaje apunta a:

Impulsar la participación ciudadana

Promover energías limpias

Defender políticas ambientales

Generar cambios desde lo local hacia lo global

El interés por el Día de la Tierra

Día de la Tierra se transformó en la principal tendencia de búsquedas de Google en la Argentina, como se puede ver en la página principal de Google Trends:

Entre las búsquedas relacionacionadas, solo aparece una llamativa: el doodle de Google -esa alteración temporal del logotipo del buscador cuando quiere celebrar algún acontecimiento o persona- que hoy está dedicado al Día de la Tierra.

Qué se puede hacer el 22 de abril para celebrar el Día de la Tierra

Para conmemorar este día, no hace falta hacer algo grande. Con un simple gesto, que puede ser repetido por millones de personas en el mundo, se puede generar un impacto real. Entre ellos se destacan:

plantar un árbol, huerta o planta en tu jardín

separar residuos y reciclar

reducir plásticos de un solo uso

ahorrar energía

priorizar alimentos de estación o locales

cuidar el agua

participar en limpieza de plazas, ríos o playas

compartir información para generar conciencia

El Día de la Tierra no significa que tengas que hacer esto solo el 22 de abril, sino que funcione como un punto de partida.

Fuente: TN

Comentarios

comentarios