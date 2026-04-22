Las privatizaciones de las rutas 3, 5, 205 y 226 ya tienen los «nuevos peajes»

El Gobierno abrió sobres por rutas nacionales y autopistas. Dos grupos quedaron mejor posicionados con las tarifas y ahora resta la adjudicación final.

El Gobierno dio un paso clave en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al abrir las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en quedarse con la concesión de corredores estratégicos en las provincias de Buenos Aires y La Pampa como son la 3, 5, 205, 226 y autopistas.

La licitación corresponde a la Etapa II – A de la Red Federal de Concesiones, e incluye el mantenimiento y operación de un total de 1.871 kilómetros de caminos, entre las mencionadas rutas nacionales y las autopistas Ricchieri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas.

Según consta en la web de Contrat.Ar, por donde se realizó la licitación de la Etapa II – A de la Red Federal de Concesiones, el consorcio integrado por Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más barata ($ 997 más IVA) para los 1.325 kilómetros de las autopistas que van desde la avenida General Paz, la ruta 3 hasta Bahía Blanca, la 205 hasta Bolívar y la 226 hasta Mar del Plata.

En tanto, en el tramo de 546 kilómetros sobre la ruta 5 desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, la propuesta más económica fue de $ 2.355,37 más IVA, por parte de Construcciones Electromecánicas del Oeste.

La impugnación de Axel Kicillof

La propuesta dejó atrás a varios competidores históricos del negocio vial como los Roggio (dueños del subte de Buenos Aires), Panedile (de Hugo Dragonetti) y Cristóbal López, al tiempo que posicionó al grupo como el principal candidato a quedarse con el corredor.

Cabe recordar que la licitación fue impugnada por el Gobierno de Axel Kicillof, que se presentó a través de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y fue descalificada. Incluso, sus funcionarios denunciaron que se filtró antes de tiempo su oferta económica y aseguraron que la disputa seguirá en la Justicia.

La red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales ya estaban concesionados 10.000 y se están privatizando otros 9.000 km. Para el resto, el Gobierno acaba de autorizar a nueve gobernadores aliados para que cobren peajes en esos caminos y los hagan viables.

Fuente: Agencia DIB

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