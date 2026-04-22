Abandono absoluto e instalaciones que no funcionan: ¿cómo se encuentra hoy el Cementerio Parque?

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, Diego Carosone, director ceremonial de una cochería local y referente de la Asociación de Empresas Fúnebres, habló sobre el estado de los cementerios locales.

El estado de abandono del Cementerio Parque y del Cementerio de La Loma vuelve a estar en el centro del reclamo vecinal en General Pueyrredón. A la falta de mantenimiento se suma un dato clave: el crematorio municipal no funciona desde hace aproximadamente tres años, lo que obliga a las familias a recurrir a crematorios privados con un costo que no todos pueden afrontar.

Así lo confirmó en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata Diego Carosone, director de ceremonial de una reconocida empresa fúnebre local, quien advirtió que la situación se arrastra desde hace décadas y que las autoridades municipales nunca dieron respuesta a los ofrecimientos del sector para colaborar en la mejora de las necrópolis públicas.

Un crematorio fuera de servicio hace tres años

El principal problema señalado es la imposibilidad de utilizar el crematorio del Cementerio Parque. «Hace como tres años aproximadamente» que no funciona, precisó Carosone, quien explicó que las familias que eligen la cremación como destino de sus seres queridos deben recurrir hoy a un cementerio privado.

«Las alternativas que hay son un poco más onerosas y no todo el mundo puede acceder», señaló el referente del sector. A esto agregó un aspecto que consideró igual de relevante: «No todo el mundo también puede elegir el destino que quiere para su familiar, y eso también es importante».

El impacto de la crisis económica en los servicios fúnebres

La situación económica también atraviesa al rubro. Carosone reconoció que las empresas fúnebres no escapan a la realidad general y que muchas familias hacen grandes esfuerzos para despedir a sus seres queridos: «Muchas veces pasa hasta con gente de escasos recursos que hace un esfuerzo enorme para poder darle un lindo homenaje a su familiar».

Consultado sobre la ayuda estatal para sepelios, el director de ceremonial fue categórico al describir el vínculo actual con los organismos que históricamente aportaban subsidios: «Hace años que no tenemos relación con PAMI, ANSES, nadie. Lo que dan es una ayuda, pero es insignificante, es algo que no alcanza ni para un ramito de flores».

El dato es especialmente sensible en una ciudad donde cerca del 25% de la población está compuesta por adultos mayores, un sector que tradicionalmente accedía a coberturas para este tipo de servicios.

Servicios para todos los bolsillos, pero con costos que suben

Pese al contexto, las empresas del rubro buscan sostener la calidad y ofrecer distintas opciones. «Dentro de cualquier empresa hay distintos tipos de servicios, obviamente que hay servicios más suntuosos hasta servicios más económicos», explicó Carosone, quien aclaró que no todo se reduce a prestaciones de lujo y que la prioridad es cumplir con un estándar de calidad.

Sin embargo, los aumentos golpean a toda la cadena: desde los vehículos que acompañan los sepelios hasta los proveedores y la estructura de personal. «El aumento de la nafta, por ejemplo, o cualquier aumento te impacta y te pega como a cualquier rubro, eso es inevitable», sostuvo.

20 años de reclamos sin respuesta oficial

Uno de los puntos más fuertes de la entrevista fue el diagnóstico sobre la relación con el Municipio. Desde la Asociación de Empresas Fúnebres aseguran haber ofrecido colaboración a cada gestión en las últimas dos décadas, sin obtener resultados.

«En los últimos 20 años hemos hablado con cada gestión municipal que hubo y nos hemos ofrecido a colaborar, obviamente que desinteresadamente, sin recursos económicos ni nada, y la verdad es que nunca hemos encontrado respuesta», afirmó Carosone. Y remarcó que «los deterioros vienen de hace muchos años, eso no empezó ahora».

El pedido: visibilizar lo que muchos ven al llegar al cementerio

El director de ceremonial planteó que visibilizar la situación es clave, porque muchas personas se encuentran con un escenario que no esperaban al visitar a sus seres queridos. «Hay gente que a veces se encuentra, cuando llega al cementerio, con cosas que no esperaba encontrar», describió, y pidió que el tema se instale en la agenda pública.

Al dolor de despedir a un familiar -o de acercarse a una sepultura para calmar la angustia- se suma, en Mar del Plata, el panorama desolador que ofrecen hoy el Cementerio Parque y el de La Loma: un reclamo que vecinos, usuarios y empresas del sector vienen repitiendo sin encontrar, por ahora, una respuesta desde el Estado municipal.

Fuente: LU9

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