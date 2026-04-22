Cayeron casi 100 milímetros de agua en seis horas: hay zonas anegadas y familias evacuadas

La zona norte de Mar del Plata fue la más afectada. Hay tres familias evacuadas y otras ocho que pidieron asistencia. El pico del temporal fue a las 23.20.

El alerta naranja que sacudió a Mar del Plata a lo largo de este martes empieza a mostrar las consecuencias: en seis horas, entre la noche y la madrugada de hoy, cayeron casi 100 milímetros de lluvia. Esta situación afectó especialmente a la zona norte de Mar del Plata y hay familias evacuadas.

El municipio recibió once pedidos por evacuación. Tres familias fueron rescatadas de sus viviendas inundadas, con la colaboración de bomberos, y fueron trasladados por personal municipal a casas de familiares.

En tanto, otras ocho familias también se contactaron con el teléfono de emergencia. Si bien pidieron asistencia porque tuvieron unos 40 centímetros de agua en sus viviendas, prefirieron quedarse en las casas para cuidar sus pertenencias. Por ahora, no hizo falta abrir un centro de evacuación.

En horas del mediodía se dio el aviso de un alerta meteorológico de nivel naranja que iba a mostrar su peor cara durante la noche y la madrugada. En horas del mediodía se montó un fuerte operativo de todas las áreas municipales involucradas para anticiparse a las consecuencias del temporal.

Se dio con una particularidad: varios secretarios de la gestión municipal habían viajado a Buenos Aires para participar de un acto en el Senado de la Nación. De esta forma, los secretarios de Desarrollo Social, Salud, Educación y Descentralización sigueron las acciones a distancia.

#MardelPlata Impactantes imágenes de las inundaciones en distintos barrios al norte de la ciudad pic.twitter.com/5Z4IKNBce7 — Mi8 (@canal8mdp) April 22, 2026

20 reclamos por caídas de árboles

De acuerdo al relevamiento realizado por Defensa Civil, se registraron 20 reclamos vinculados principalmente a caída de postes, gajos y ramas en la vía pública, así como inconvenientes en la infraestructura urbana.

Entre los puntos intervenidos se encuentran Bouchard al 10600, donde se trabajó por la caída de un poste; en la zona de 39 y Magnasco y en calle 497 y 8, en el barrio Acantilados, por postes inclinados y riesgo de caída; en Yrigoyen y Rawson por la presencia de un gajo caído en la vía pública; y en Salta y Rivadavia por la caída de ramas que afectaban la circulación, entre otros.

Asimismo, se brindó asistencia a personas con domicilios afectados por anegamientos, incluyendo la evacuación de vecinos del barrio 2 de Abril. En este marco, se realizaron traslados en conjunto con Bomberos hacia la Delegación Camet y viviendas de familiares. También se trabajó en la liberación de una tapa de Obras Sanitarias que obstruía el drenaje.

Según el registro oficial del aeropuerto, se acumularon 94,7 milímetros de lluvia entre las 21 y las 3 de la madrugada, siendo el chaparrón de mayor intensidad el ocurrido alrededor de las 23.20.

En este sentido, se destaca que el escurrimiento del agua en la vía pública se vio favorecido por las tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de desagües realizadas previamente por Obras Sanitarias.

Durante la tarde y la noche, cuadrillas del EMSUR llevaron adelante intervenciones en distintos barrios, entre ellos Bosque Peralta Ramos. En tanto, durante la jornada de hoy se trabaja en Posadas al 2600 por la caída de un árbol de gran porte sobre la vereda.

Fuente: MI8

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