De Castelli al mar: un viaje de cinco días por pueblos, termas y paisajes bonaerense

Castelli, Dolores, General Lavalle y el Partido de La Costa forman parte de un recorrido de cinco días que combina historia, termas, tradición gaucha, naturaleza y mar en el este bonaerense

La provincia de Buenos Aires ofrece mucho más que destinos de paso hacia la costa. Entre caminos rurales, pueblos con historia, termas y paisajes costeros, este itinerario de cinco días propone una escapada ideal para quienes buscan descansar, conocer y reconectar con la identidad bonaerense. El recorrido atraviesa Castelli, Dolores, General Lavalle y el Partido de La Costa, combinando patrimonio cultural, biodiversidad y propuestas de bienestar.

Caminos rurales e historia en Castelli

El primer día de viaje comienza en Castelli, un partido atravesado por la tradición rural y la memoria histórica. La ciudad cabecera, que rinde homenaje a Juan José Castelli, invita a recorrer calles tranquilas, estancias, haras y espacios ligados al pasado bonaerense.

Entre sus atractivos se destaca el Castillo La Raquel, una imponente casona de estilo francés visible desde la Autovía 2, rodeada de leyendas y episodios trágicos como el femicidio de Felicitas Guerrero. También se pueden visitar el brazo del Río Salado, las lagunas Altos Verdes y La Rosita, ideales para la pesca y el avistaje de aves , además de poblaciones rurales como Centro Guerrero y Cerro de la Gloria, que conservan el espíritu del campo. La jornada finaliza con pernocte en Dolores, tras un recorrido aproximado de 231 kilómetros .

El Castillo La Raquel es uno de los íconos históricos y arquitectónicos de Castelli.

Termas y bienestar en Dolores

El segundo día está dedicado al descanso y al disfrute en Dolores, reconocido como el primer pueblo patrio de la Argentina. Su centro urbano concentra sitios históricos como la Plaza Castelli, con su pirámide de 1859, el Museo Provincial Libres del Sur y el Parque Libres del Sur, donde se encuentra el santuario de la Virgen Nuestra Señora de los Dolores.

El gran atractivo es el Parque Termal Dolores, un complejo moderno con aguas dulces y saladas, cinco piletas, espacios gastronómicos y el Termas Mall, un paseo con decenas de locales. Las aguas termales se destacan por sus propiedades mineromedicinales y beneficios para la salud física y respiratoria. La noche vuelve a pasar en Dolores.

El Parque Termal Dolores combina aguas dulces y saladas con propuestas de relax y bienestar.

Tradición gaucha y naturaleza en General Lavalle

La ruta continúa hacia General Lavalle, uno de los pueblos más pintorescos de los Pagos del Tuyú, donde la cultura criolla y la naturaleza conviven con la memoria popular. La figura de Santos Vega, el mítico payador, atraviesa el relato local y puede conocerse en el Museo Regional que lleva su nombre.

El recorrido incluye la parroquia Nuestra Señora de La Merced, el Puerto Pesquero, el casco histórico del pueblo y, para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional Campos del Tuyú, el primero de la provincia, hogar del venado de las pampas. La Ría de Ajó regala postales únicas al atardecer, mientras que para una experiencia más rural se pueden visitar parajes y almacenes históricos o practicar pesca en la Laguna La Salada. El día 3 finaliza con alojamiento en el Partido de La Costa.

Mar y termas en el Partido de La Costa

El cuarto día combina mar, relax y actividades recreativas en el Partido de La Costa, uno de los destinos turísticos más elegidos de la provincia. Con más de 100 kilómetros de playas, localidades como San Clemente del Tuyú, Santa Teresita, San Bernardo, Las Toninas y Mar de Ajó ofrecen propuestas para todos los estilos de viaje.

Uno de los puntos destacados es Termas Marinas, ubicado junto al Faro San Antonio. El predio cuenta con ocho piscinas termales, hidrojets, spa, circuitos aeróbicos, actividades recreativas y un elevador panorámico al faro . Las aguas surgen a más de 1.500 metros de profundidad y poseen una composición mineral única. La noche se pasa nuevamente en la costa.

Termas Marinas, uno de los atractivos más visitados del Partido de La Costa, ubicado junto al Faro San Antonio.

Despedida frente al mar

El último día está pensado para disfrutar sin apuro del entorno costero, realizar alguna excursión pendiente o recorrer ferias y mercados regionales antes del regreso al AMBA. Una propuesta ideal para cerrar el viaje frente al mar, combinando descanso, paisaje y sabores locales.

