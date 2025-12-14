De la lluvia a los 30 grados: así estará el clima en Mar del Plata en los próximos días

Se dio a conocer el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Entre las lluvias, los vientos fuertes, una máxima de 30 grados y algunas mínimas bajas transcurrirán los días desde este sábado por la tarde hasta el viernes en Mar del Plata, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Este sábado terminará con inestabilidad, ya que para la tarde y noche se prevé hasta un 40% de probabilidad de chaparrones, acompañados por vientos que soplarán desde el sur con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El domingo 14 se espera un leve descenso de las temperaturas, con una máxima que alcanzará los 23 grados y una mínima de 14, y se pronostican lluvias para la tarde y la noche.

Continuando con la inestabilidad, el lunes 15 presentará temperaturas similares, con una máxima de 22 grados y una mínima de 14, y se mantendrán los vientos fuertes durante toda la jornada, rotando primero del oeste y luego hacia el sudoeste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Hacia mediados de la próxima semana se anticipa una mejora en las condiciones meteorológicas y un enfriamiento en las mínimas. El martes 16 se registrará una máxima de 21 grados y una mínima de 12, sin precipitaciones y con un cielo parcialmente nublado.

Para el miércoles 17 se espera un día soleado, con una máxima de 25 grados y una mínima de 12, ofreciendo un respiro a las condiciones húmedas y ventosas de los días previos.

El pronóstico cierra con una tendencia al ascenso de las temperaturas hacia el final de la semana. El jueves 18 se espera una máxima de 26 grados y una mínima de 17, con un cielo que se mantendrá entre parcialmente y algo nublado.

Finalmente, el viernes 19 se registrará la máxima más alta del período, alcanzando los 30 grados por la tarde, aunque la jornada comenzará ventosa con ráfagas del norte que podrían llegar hasta los 60 kilómetros por hora.

Fuente: ahoramardelplata

