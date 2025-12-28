De la radio al teatro: Chango Spasiuk presenta “Enramada en vivo”

El reconocido acordeonista se presentará el sábado 10 de enero a las 22 hs en Mar del Plata con una propuesta de música y poesía nacida de su ciclo radial Enramada.

Chango Spasiuk llega al escenario con Enramada en vivo, una propuesta artística íntima y profunda que traslada al teatro el espíritu del ciclo radial que marcó un hito en Radio Nacional. El encuentro será el sábado 10 de enero a las 22 hs en el Centro de Arte Radio City Roxy, en la ciudad de Mar del Plata. El encuentro contará con la participación de la cantante Luna Monti.

Luego de tres años al aire por Radio Nacional, Enramada se transforma en una experiencia escénica que combina música en vivo, lecturas y canciones, invitando al público a compartir un espacio de cercanía y escucha atenta. Una lámpara de luz cálida, libros y un micrófono configuran la atmósfera de este ritual contemporáneo donde el escenario se vuelve refugio y punto de encuentro.

Acompañado por músicos e invitados especiales, en casa presentación Spasiuk propone un recorrido sensible que dialoga con la memoria, la palabra y el sonido, manteniendo viva la esencia de un ciclo que se convirtió en uno de los podcasts más escuchados y descargados de Radio Nacional.

Con más de 35 años de trayectoria, Chango Spasiuk es uno de los músicos argentinos más influyentes de su generación. Nacido en Misiones en 1968, ha editado 14 discos solistas, compuesto música para cine y televisión y realizado giras por todo el mundo. Fue distinguido con el Premio BBC de Londres de Músicas del Mundo, obtuvo ocho Premios Gardel, una nominación al Grammy Latino, el Premio Konex de Platino como Solista Masculino de Folklore de la Década y el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones.

Creador y conductor del ciclo televisivo Pequeños Universos, ganador de dos Premios Martín Fierro, y del programa radial Enramada, Spasiuk desarrolló un lenguaje musical propio que nace en el chamamé y las polcas rurales, pero dialoga con la música académica, popular y universal, sin perder identidad.

Enramada en vivo es una invitación a detener el tiempo y habitar, junto a uno de los grandes referentes de la música argentina, un espacio de sensibilidad, palabra y emoción compartida.

Además, a lo largo de su carrera Chango Spasiuk ha colaborado con figuras del rock argentino. Entre ellas, se destacan su fusión con Divididos en vivo, versionando «El Toro», y temas Luis Alberto Spinetta como «Seguir Viviendo sin tu Amor» en su disco «Otras Músicas», Soledad Pastorurri, Eruca Sativa, entre otros. También ha trabajado con músicos noruegos como Per Einar Watle.

SOBRE LUNA MONTI

Luna Monti es cantante de música folklórica argentina y de América Latina. También es educadora de música y creó el «Estudio Luna Monti», dedicado a la investigación de la voz y el cuerpo sonoro revalorizando el canto comunitario.

Comenzó sus estudios como profesora de canto en la Escuela de Música Popular de Bs. As de la cual egresa. En el año 2000, lanza su primer álbum titulado «Dentro, el Silencio.», con la producción artística de Raúl Carnota. Luego, eEn 2002 conforma un dúo con Juan Quintero, con quien grabó 8 álbumes editados de forma independiente, como «El matecito de las siete», consagrándose como referentes de la música popular argentina.

Además, ha colaborado con varios artistas de renombre internacional como: Mercedes Sosa, León Gieco, Ricardo Mollo, Lito Vitale, Coetus, entre otros.

CHANGO SPASIUK | ENRAMADA EN VIVO

Sábado 10 de enero | 22 hs | Centro de Arte Radio City Roxy

Entradas anticipadas: Boletería del Teatro (San Luis 1750)

