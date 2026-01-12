De “Locura”: Virus celebra 40 años en Mar del Plata y quedan pocas localidades

Mar del Plata – 16 de enero, 21 hs – Teatro Radio City Entradas a la venta en PlateaNet

Virus regresa a Mar del Plata con un show imperdible el próximo 16 de enero a las 21 en el Teatro Radio City (San Luis 1750), en una noche que promete energía, emoción y una poderosa conexión con su público. Las entradas ya están disponibles a través de PlateaNet.

El grupo celebrará los 40 años de “Locura”, el disco que marcó una era en la historia de la música argentina. El show repasará las canciones más emblemáticas de aquel álbum fundamental, junto con una selección de los grandes éxitos que definieron su carrera y se convirtieron en himnos generacionales.

Desde los años 80, Virus se destacó por su estética moderna, su ironía sofisticada y un sonido adelantado a su tiempo. Su propuesta innovadora influyó a artistas de distintas generaciones y consolidó a la banda como un verdadero ícono de la vanguardia y la cultura popular.

En el escenario del Teatro Radio City no faltarán clásicos como “Luna de miel en la mano”, “Pronta entrega”, “Wadu Wadu”, “Me puedo programar”, “Amor descartable” e “Imágenes paganas”, temas que continúan vigentes y siguen conquistando nuevas audiencias.

Virus es la continuidad viva de una historia que desafió al tiempo y se mantiene más fuerte que nunca.

Las entradas ya están disponibles a través de PlateaNet.

