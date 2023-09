De Netflix a Mubi: A qué plataformas te conviene suscribirte, según tu perfil

Quinientos canales y nada para ver”, solíamos decir allá a comienzos de siglo refiriéndonos al canto de sirena de contenido que profería la TV paga.

Después de un lustro de crecimiento a toda máquina de la oferta de plataformas de streaming en la Argentina, potenciada más allá de los pronósticos más talibanes a causa del encierro de la pandemia, incluso los suscriptores más entusiastas comienzan a enfrentarse a una sensación muy parecida (“Siete plataformas y nada para ver”). Convertidas las pantallas en casi el único acceso al entretenimiento durante esos meses, muchos hogares decidieron en algún momento entre 2020 y 2022 “cortar el cordón” que los unía a la TV paga -optando por versiones en línea a través de plataformas como Flow y DGO, que cuentan además con sus propios contenidos originales,- e invertir al menos parte de ese dinero en una mejor conexión a internet y múltiples suscripciones on demand a la medida de los intereses de cada uno de los integrantes de la familia.

Es claro que en 2023, streaming ya no es Netflix -la plataforma está cumpliendo diez años en la Argentina este mes- aunque su marca es sinónimo de una forma ya establecida de ver contenido audiovisual, que hoy dista de ser la única opción disponible para los espectadores argentinos, tradicionalmente en el percentil más alto de este tipo de consumo en América Latina. La competencia se volvió feroz en 2022, con otros jugadores de Hollywood tomando el manual de Netflix y adaptándolo a sus fortalezas: Star+, Prime Video, HBO Max, Apple TV+ y otras propuestas más de nicho parecían augurar una máquina de producción de contenido casi sin techo de títulos y de dólares invertidos.

Pero la crisis económica, con el consiguiente reordenamiento de los presupuestos domésticos, la vuelta a una vida “más normal” con muchas horas fuera de casa (el consumo vuelve a estar alineado con los fines de semana y las pocas horas que pueden robarse al descanso) y una sensación de saturación en el catálogo de propuestas poco valiosas que presionan al espectador a “estar al día” con las novedades sin recibir demasiado a cambio, hace deseable una revisión de la oferta disponible en nuestro país. A continuación, entonces, según cuál sea el tipo de contenido que se prefiere consumir, LA NACION destaca las plataformas más recomendables para suscribirse. Debe aclararse que, en la mayoría de los casos, son servicios que ofrecen múltiples tipos de formatos, más allá de que tengan su fuerte en un género o un tipo de contenido en particular.

Cine arte

SI TE GUSTA EL CINE ARTE, TUS PLATAFORMAS SON:

El cine arte es el género más castigado -junto con los clásicos- por la caída de la asistencia a los cines y por la desmedida atención de las plataformas al “aquí y ahora” y a nombres reconocibles por toda la familia. Pero estas dos plataformas -dedicadas exclusivamente a las películas, tanto de ficción como de no ficción- pueden hacer las delicias de los cinéfilos argentinos y también de aquellos que buscan convertirse en tales. La local Qubit se concentra en “el catálogo Liberarte” -como solían decir en las escuelas de cine- con una selección de los grandes maestros de la cinematografía universal que no esquiva al Hollywood de Oro y es perfecta para quienes se están iniciando en el estudio del lenguaje del medio. La norteamericana MUBI es más arrojada en su selección de lo mejor del circuito de festivales, cine experimental, autores de hoy y estrenos exclusivos (como el mediometraje de Pedro Almodóvar, Extraña forma de vida, que llegará en octubre a su catálogo tras un paso por salas a partir de esta semana). Cuenta con una propuesta mensual de 30 películas que luego se renuevan en la plataforma, todas ellas con óptima calidad de reproducción. Funcionan muy bien en tándem.

Películas taquilleras

SI TE GUSTAN LAS PELÍCULAS TAQUILLERAS, TUS PLATAFORMAS SON

Es el grado cero de las plataformas, que si no son compañías hermanas de un estudio de Hollywood (HBO y Warner, Star+ y Disney/20thCentury, Paramount y la productora que lleva su nombre) se han convertido en majors a fuerza de inversión astronómica en contenidos originales (Netflix, Apple TV+ y Prime Video, por caso). Prácticamente todas tienen apuestas importantes en este apartado -HBO Max, por ejemplo, lanzó este mes Los Fabelman, de Steven Spielberg- y los grandes estrenos en salas pueden duplicarse en más de un servicio. Pero su verdadero diferencial está en los originales. Netflix quiere volver a pelear por el Oscar en 2023 con Maestro, la película de Bradley Cooper sobre el director y compositor Leonard Bernstein (20/12) y El asesino, el regreso de David Fincher al género que ha ayudado a definir, mientras que Apple TV+ tiene una carta fuerte con Los asesinos de la luna, de Martin Scorsese (estará en los cines el 20 de octubre y antes de fin de año en la plataforma de la manzanita). Prime Video, que ya se llevó la estatuilla principal en años consecutivos CODA y Todo en todas partes al mismo tiempo, apostará al triplete con Saltburn, la segunda película de Emerald Fennell.

Series originales

SI TE GUSTAN LAS SERIES ORIGINALES, TUS PLATAFORMAS SON

Netflix consolidó su lanzamiento, allá por 2013, con House of Cards. Desde entonces, el streaming ha confiado en las maratones para propulsar el consumo de contenidos, aunque muchas de las rivales de la plataforma han optado por reconstruir el hábito semanal de la TV con buenos resultados. La plataforma cerrará su primera década despidiendo a uno de sus grandes tanques, The Crown, con una sexta temporada que marcará la llegada a la adultez del príncipe Guillermo y, el año próximo –si Hollywood renueva su funcionamiento a tiempo– le tocará el turno de decir adiós a Stranger Things. El aire de “fin de ciclo” es palpable a lo largo de todas las plataformas, que desconfían de las apuestas riesgosas a nuevas voces y prefieren estacionar los camiones de caudales en los domicilios de los autores consagrados como el prolífico Taylor Sheridan, de quien Paramount+ estrenará la nueva adición al universo Yellowstone, Lawmen: Bass Reeves, el 5 de noviembre, o Julian Fellowes, que estrenará la segunda temporada de la sucesora de Downton Abbey, La edad dorada, el próximo 29 de octubre en HBO Max. En 2024 volverán And Just Like That, The White Lotus y House of the Dragon. En una jugada tendiente a minimizar aún más el riesgo inherente en la creación artística, se apunta fuertemente a desprendimientos de películas, como El Continental (que llega hoy a Prime Video desde la franquicia John Wick) y Monarch: Legacy of Monsters (debuta el 17 de noviembre, en Apple TV+, como parte del mundo de Godzilla). Pero algunas plataformas optan por otras estrategias. Por ejemplo, Star+, con su semillero “paladar negro”, ostenta dos de las mejores ficciones nuevas disponibles, The Bear y Only Murders in the Building. O la plataforma de la manzanita, que quiere hacer la diferencia con pocas apuestas pero impecablemente producidas, todas ellas repletas de estrellas clase A: desde la soap opera del dúo Aniston-Witherspoon en The Morning Show, a la ciencia ficción de Silo, con Rebecca Ferguson, una de las sorpresas del año.

Documentales y no ficción

SI TE GUSTAN LOS DOCUMENTALES, TUS PLATAFORMAS SON

El crecimiento del true crime (las reconstrucciones de crímenes reales) hace cada vez más relevante esta categoría, en la que HBO Max suele jugar de local desde hace décadas y ostenta un catálogo notable en casi todos los rubros más populares, desde guerras y terrorismo hasta las estrellas de la música, la política y la actualidad (célebre es el caso de The Jinx y la confesión del asesino a cámara). Netflix ha acortado bastante la distancia con su principal competidora, sobre todo en los policiales -también apuesta, cuando el tema es rendidor, a ficcionalizar sus documentales–, y tanto Flow como DGO se hacen fuertes en las biopics de los grandes artistas. Nat Geo, parte del paquete Disney+, es la plataforma por antonomasia para consumir documentales sobre naturaleza y exploración.

Contenido argentino

SI TE GUSTAN LAS PRODUCCIONES ARGENTINAS, TUS PLATAFORMAS SON

Este fue el año en el que las series argentinas parecieron encontrar su molde en streaming. División Palermo, primero, y El amor después del amor, más tarde, fueron un gran salto adelante para Netflix, que ya había tenido éxitos más de nicho con El reino y Casi feliz. Por delante queda el verdadero desafío para la industria local, encarnado en una serie absolutamente argentina con ambición de conquista global: El eternauta. Mientras se espera su llegada para algún momento de 2024, se encuentran muy buenas propuestas de género en Prime Video (Iosi, el espía arrepentido, Barrabrava), que hizo crecer exponencialmente su catálogo local, con buena cantidad de títulos clásicos y recientes, sobre todo televisivos, aunque también hay un interesante número de películas imprescindibles de nuestra cinematografía, como La niña santa, El aura o La Mary. En materia de películas, la plataforma de Amazon Studios llevó hasta las puertas del Oscar a Argentina, 1985 y tiene en su catálogo a la excelente Blondi y la comedia romántica Doble discurso. En Paramount+ se destaca su apuesta por el cine local, con la esperada El rapto, de Daniela Goggi –basada en El salto de papá, de Martín Sivak– y la producción de Telefe a disposición. Flow continúa produciendo series originales, con temáticas modernas y formatos cortos, mientras que el cambio de enfoque de HBO Max (alguna vez pionera de las series for export con Epitafios) ha girado hacia las películas, como es el caso de Casi muerta.

Lejos de Hollywood

SI TE GUSTAN LAS PRODUCCIONES DE EUROPA Y ORIENTE, TUS PLATAFORMAS SON

En la infinita virtualidad, también hay otras suscripciones “de nicho”, que se enfocan en contenidos que no se intersectan con las coordenadas de Hollywood. Entre las más recomendables están Crunchyroll Premium para los fanáticos del animé y Acorn.tv para los devotos del misterio y la TV británica, australiana, canadiense y neozelandesa. Europa+ se destaca por su oferta de series, miniseries y películas del Viejo Continente, Vix (respaldada por Televisa y Univisión), por novelas, películas y series en castellano y la vedette de la ficción global -el K-Drama-, que puede consumirse a través de varias plataformas específicas, como Viki, Kocowa y Iqiyi.

Deportes

SI TE GUSTAN LOS DEPORTES, TUS PLATAFORMAS SON

El “vivo” es la próxima frontera de los contenidos on demand, con los deportes como punta de lanza de un género que busca transformarse: en esa búsqueda, ESPN -dentro de la propuesta de Star+- es el patrón oro en español gracias a los derechos de un buen número de las ligas más destacadas de fútbol y rugby, carreras y tenis -DGO compite muy de cerca, sobre todo en el olimpismo- y a documentales de temática deportiva como la muy recomendable serie 30×30. El desembarco de Lionel Messi en la MLS, con el respaldo de Apple TV -que vio crecer los números de sus suscripciones en pocas semanas- augura nuevas formas de “mirar deporte” sin necesariamente ver partidos, tanto desde el registro del reality como del talk show. Flow permite seguir con su abono el día a día del campeonato local, que no ha perdido un ápice de su popularidad.

Familia

SI TE GUSTAN LOS CONTENIDOS PARA VER EN FAMILIA, TUS PLATAFORMAS SON

La segunda temporada de Loki llega en octubre a Disney+ en medio de una fuerte expectativa

Los pequeños espectadores son los más exigentes, y si bien todas las plataformas contienen propuestas familiares en sus catálogos, es Disney+ la que lleva la delantera gracias a la incansable producción de sus marcas exclusivas (Marvel, Star Wars, los estudios Disney) y sus clásicos inoxidables. Sus estrenos televisivos se suben semanalmente, proponiendo un modelo de consumo más cercano a la TV tradicional, con apuestas que incluyen realities de canto y baile, ficciones familiares y una creciente cantidad de títulos producidos en la región (la apuesta más fuerte de las próximas semanas es la segunda temporada de Loki y el festejo de los cien años del estudio, con una nutrida programación especial). Netflix, que supo beneficiarse durante buena parte de su primera década de vida con esos contenidos “importados”, ha buscado encontrar su propio estilo de animación y películas para toda la familia, con resultados disímiles, lo que parece haber redundado en una apuesta por el volumen más que por la calidad. HBO Max se apoya en la larga trayectoria de los estudios Warner (con la marca Cartoon Network como notable diferencial con respecto al resto de las plataformas) y en su intersección con el universo DC, tanto en animación, como en películas y series.

Precios



www.netflix.com.ar

BÁSICO: ver y descargar en un solo dispositivo compatible a la vez, en HD, $1649.

ESTÁNDAR: ver y descargar contenido en dos dispositivos a la vez en Full HD, se puede sumar un miembro extra que no viva en tu misma casa, $2799 (cada miembro extra, $699 al mes).

PREMIUM: ver contenido de la plataforma en cuatro dispositivos a la vez y descargarlo en seis dispositivos simultáneamente, ambos en Ultra HD, se pueden sumar dos miembros extra que no vivan en tu misma casa $3999 al mes (cada miembro extra, $699 al mes).

DISPONIBLE EN: FireTV, Echo, Playstation PS3/4/5, XBox S/X/One, Roku TV, Chromecast, Apple TV, Apple AirPlay, Android, iOS



www.primevideo.com

Abono único: ver y descargar contenidos de la plataforma en hasta tres dispositivos compatibles a la vez en HD, $580

DISPONIBLE EN: FireTV, Echo, Playstation PS3/4/5, XBox S/X/One, Roku TV, Chromecast, Apple TV, Apple AirPlay, Android, iOS



www.starplus.com

DISNEY+: $799 final por mes o $6699 anual.

STAR+: $1749 final por mes o $14.692 anual.

COMBO+ (INCLUYE ACCESO A DISNEY+ Y STAR+): $1999 final por mes.

DISNEY+, STAR+ Y LIONSGATE+: $2399 final por mes.



En todos los planes, Disney+ y Star+, permiten ver sus contenidos en hasta cuatro dispositivos simultáneos, la creación de hasta siete perfiles y descargar contenido en calidad estándar, media o alta -según la elección del suscriptor- bajo demanda o VOD (películas, series, documentales, producciones originales, eventos deportivos y culturales en vivo, entre otros).

DISPONIBLE EN: Apple iOS (iPhone y iPad), Android (teléfono y tableta), tabletas Fire de Amazon y tabletas y computadoras con Windows 10 y 11. En Smart TVs y reproductores multimedia, están disponibles en Apple TV (tvOS), Android TV, Chromecast, Smart TVs de Samsung, Smart TVs de LG con WebOS y Smart TV de Hisense. Por último, también están disponibles en consolas PlayStation (PS4 y PS5) y Xbox (Xbox One y Xbox X/S). Disney+ también está en dispositivos de Roku, que próximamente también incluirán a Star+ a las plataformas disponibles.



www.apple.com/la/apple-tv-plus/

Posibilidad de prueba gratis de 7 días (con la compra de un dispositivo Apple viene incluido tres meses gratis de la plataforma); luego, 6,99 dólares por mes

DISPONIBLE EN: Roku, Apple AirPlay, FireTV, Google Play, Samsung SmartTV, Sony Smart TV, LG SmartTV, XBox One/X/S y PS4/5



www.hbomax.com/ar/es

Abono mensual de $699, $1899 por tres meses y $5999 al año. Además, el acceso a HBO Max es sin cargo adicional para los suscriptores al pack premium HBO de TV paga o satélite. El plan contempla la creación de hasta 5 perfiles para toda la familia y visualizar contenido en HD o 4K en 3 dispositivos de manera simultánea y descargar hasta 30 contenidos para ver offline.

DISPONIBLE EN: Google Cast/Play y Apple AirPlay, FireTV, Roku y SmartTV.



www.qubit.tv

Abono único de $2499 por mes

por mes



www.mubi.com

Abono único de $1499 por mes o $11.988 por año, que permite ver y descargar en hasta cinco dispositivos en Full HD en dos dispositivos en simultáneo.

DISPONIBLE EN: Google Cast/Play y Apple AirPlay, FireTV, Roku y SmartTV.



www.acorn.tv

Abono único de $190 mensual o anual de $1900, que permiten dos dispositivos simultáneos de reproducción en HD

DISPONIBLE EN: Chromecast, Android TV, Apple TV, Roku, Apple iOS, Android Google Play y Apple Channels.



www.lionsgateplus.com/ar/es/

Abono único que permite ver y descargar en HD hasta cuatro dispositivos conectados simultáneamente, $299, con posibilidad de bonificación para abonados de Movistar y DGo.

DISPONIBLE EN: Android TV, Apple AirPlay.



www.flow.com.ar

Internet 100MB + Flow Flex (TV en vivo con más de 60 canales, acceso a la App de Flow): $3990. Se pueden reproducir contenidos en HD en 2 dispositivos simultáneos (+ TV aparte) y no se pueden descargar contenidos.

DISPONIBLE EN: computadoras, tablets, celulares.



www.vix.com

Abono único premium de U$S4,99, con posibilidad de prueba de 7 días gratuitos, que permite ver series, novelas y películas premium en hasta tres dispositivos en simultáneo.

DISPONIBLE EN: iOS, Android, Chrome OS, macOS, Windows PC, Android TV, Fire TV, Roku, Samsung TV, Apple TV.



www.directvgo.com/ar

Básico COMBO+: $4199 por mes, con Disney+ y Star+ y más de 50 canales en vivo. DSPORTS y contenidos exclusivos. Permite reproducciones en simultáneo en dos dispositivos.

Full COMBO+: $5799 por mes, con Disney+ y Star+ y más de 90 canales en vivo. DSPORTS y contenidos exclusivos. Permite reproducciones en simultáneo en dos dispositivos.

DISPONIBLE EN: Apple AirPlay, Roku, FireTV, AndroidTV, Chromecast

