De robots domésticos a juguetes sexuales: lo más disruptivo y futurista de la feria de tecnología CES 2026

La Consumer Electronics Show (CES) 2026 terminó una nueva edición donde volvió a confirmar por qué es la feria tecnológica más grande del mundo. Con el foco puesto —más que nunca— en un mismo espacio, conviven avances que apuntan al futuro del entretenimiento, el hogar, la movilidad y hasta el placer íntimo.

Desde dispositivos impulsados por inteligencia artificial hasta propuestas que reinterpretan objetos cotidianos con tecnología de última generación, estos son algunos de los productos más llamativos que dejó la edición de este año en Las Vegas.

Razer Project AVA

Project Ava, un holograma con IA pensada como organizador personal de vida.

La marca de periféricos Razer hizo anuncios centrados en la inteligencia artificial aplicada al gaming, la productividad y el desarrollo tecnológico. Entre las novedades se destacó Project AVA capaz de proyectar un avatar holográfico de 5,5 pulgadas —potenciado por Grok, la misma IA de “X”—, que logra una interacción mucho más personal que un tradicional asistente personal por voz.

A nivel hardware, el dispositivo integra micrófonos de campo lejano, cámara HD, iluminación Razer Chroma RGB, controles físicos dedicados, avatares holográficos intercambiables y conexión USB-C, reforzando la idea de un asistente siempre presente sobre el escritorio.

En el plano funcional, Project AVA apunta a convertirse en un organizador integral de vida, con planificación diaria, orientación en bienestar y rutinas, monitoreo de hábitos y recordatorios personalizados.

No obstante, a nivel profesional, Razer promete que su producto ofrecerá una “lluvia de ideas creativa”, además de síntesis instantánea de documentos complejos y traducción multilingüe en tiempo real. En gaming, se posiciona como un asesor estratégico en vivo, un compañero de misiones capaz de acceder al lore del juego sin interrumpir la acción y un aliado que acompaña emocionalmente cada partida.

La cámara retro de Fujifilm

La compañía de fotografía japonesa presentó en Las Vegas la Instax mini Evo Cinema, una cámara híbrida que combina grabación de video, fotografía digital e impresión instantánea con una propuesta inédita: permite imprimir fotogramas extraídos de videos cortos junto a un código QR, desde el cual se puede reproducir el clip original en cualquier celular.

El dispositivo admite la grabación de videos de hasta 15 segundos, que luego pueden revisarse en la pantalla trasera para seleccionar el momento exacto a imprimir. Cada copia física incluye un QR que enlaza al video, uniendo el recuerdo tangible con su versión digital, pensada para compartir en redes o conservar el archivo original.

En términos de diseño, la Instax mini Evo Cinema adopta una empuñadura vertical inspirada en la FUJICA Single-8 de 1965, reforzando la tendencia de nostalgia tecnológica que atraviesa varios lanzamientos de la feria.

A esto se suma el selector “Eras Dial”, que aplica filtros visuales inspirados en distintas décadas, desde los años 30 hasta la década de 2010, recreando estilos clásicos de la fotografía y el cine.

TCL reveló su ecosistema de productos conectados

Por su parte, la marca china TCL presentó una batería de anuncios que refuerzan su estrategia de ecosistema conectado, con foco en el cuidado visual, la inteligencia artificial y la integración entre dispositivos.

Entre las novedades se destacaron un nuevo celular TCL NXTPAPER 70 Pro, con pantalla de efecto papel y funciones de escritura asistidas por IA, y la tablet TCL Note A1 NXTPAPER, orientada a lectura, productividad y toma de notas, con lápiz de alta precisión y herramientas inteligentes.

La compañía también mostró su nueva generación de televisores SQD-Mini LED, encabezada por la serie X11L, que combina alto brillo, tasas de refresco de 144 Hz, control avanzado de la iluminación y procesamiento por IA, junto con sistemas de sonido firmados por Bang & Olufsen.

A esto se suman unos lentes de realidad aumentada RayNeo, con modelos enfocados tanto en entretenimiento como en productividad, y Ai Me, un robot acompañante modular que integra asistencia doméstica, control del hogar inteligente y aprendizaje de hábitos del usuario.

LG CloiD: el robot que cocina, lava y ordena la ropa

LG Electronics realizó la primera demostración pública de LG CLOiD, su nuevo robot doméstico con inteligencia artificial, concebido para asistir y coordinar tareas del hogar de forma autónoma. El dispositivo se apoya en el hub de IA LG Q9 y en el ecosistema ThinQ para comprender rutinas, interactuar con electrodomésticos conectados y adaptarse al estilo de vida de cada usuario.

Durante las demostraciones en Las Vegas, LG CLOiD fue mostrado realizando tareas cotidianas como preparar el desayuno, iniciar ciclos de lavado y manipular ropa, evidenciando su capacidad para operar distintos dispositivos del hogar con precisión y contexto. El objetivo central es reducir el tiempo y el esfuerzo físico asociados a las tareas domésticas.

En términos de hardware, CLOiD cuenta con una estructura móvil con base de ruedas, torso ajustable y dos brazos articulados con siete grados de libertad cada uno, lo que le permite manipular objetos con un nivel de destreza similar al de un brazo humano.

La cabeza del robot funciona como un hub de IA móvil, integrando pantalla, altavoz, cámaras, sensores e inteligencia artificial generativa basada en voz. Esto le permite comunicarse de manera natural con las personas, aprender patrones de uso y controlar dispositivos del hogar a partir de esos aprendizajes.

Infinix tiene su primer teléfono con cobertura satelital

La marca reveló su propia solución global de comunicación satelital con roaming automático, capaz de cubrir cerca de dos tercios de la superficie terrestre. Esta tecnología debutará en la serie Infinix NOTE 60, posicionándose como uno de los primeros celulares de consumo masivo en ofrecer llamadas y mensajes vía satélite.

Desde el punto de vista técnico, el sistema admite transmisiones de hasta 4 kbps, lo que habilita llamadas de voz bidireccionales en alta definición y envío de mensajes cortos, sin necesidad de registros adicionales.

El teléfono, además, alterna de forma automática entre red móvil y satélite, es compatible con modo manos libres y auriculares Bluetooth, y está pensado para mantener la conectividad incluso en zonas sin cobertura tradicional.

LEGO anunció un ladrillo inteligente

En la antesala de CES 2026, Lego anunció “Lego Smart Play”, un nuevo sistema de ladrillos inteligentes interactivos que la compañía definió como su avance más importante desde la introducción de las minifiguras, hace casi 50 años.

La plataforma permite que los bloques incorporen luces, sonidos, colores, reacciones y comportamientos programables, incluso con interacción a distancia, llevando al clásico ladrillo 2×4 a una experiencia de juego sin pantallas y con posibilidades casi ilimitadas de creatividad.

El ecosistema está compuesto por Smart Bricks, Smart Tags y Smart Minifigures, y busca adaptar el juego físico a las nuevas generaciones sin perder la esencia de Lego. La compañía también confirmó que la tecnología se integrará a sus franquicias más populares, como Star Wars, con lanzamientos previstos para los próximos meses.

Dispositivos para placer no solo masculino

Lo bueno del Consumer Electronics Show (CES) 2026 es su amplitud: conviven desde televisores de última generación y soluciones de salud hasta productos pensados para el bienestar personal y la vida sexual. En ese abanico de propuestas, una marca noruega llamó la atención al presentar dispositivos de estimulación masculina.

Se trata de Handy 2 y Handy 2 Pro, dos productos con un diseño similar al de una bocina portátil con correa de sujeción, que apuestan por la automatización, la conectividad y la personalización de la experiencia.

Ambos modelos comparten diseño y funcionamiento, aunque el Handy 2 Pro cuenta con una batería de mayor capacidad, que extiende la autonomía aproximadamente una hora más que el modelo estándar, que alcanza hasta cinco horas de uso. Los dispositivos incluyen puerto USB-C, lo que hace posible que también sirva como batería externa para cargar otros dispositivos.

En cuanto a conectividad, la marca indicó que los dispositivos pueden controlarse de forma remota y sincronizarse con películas o series, incluyendo experiencias de realidad virtual y plataformas especializadas, ampliando las posibilidades de uso a distancia.

Lo viejo funciona: vuelve el parlante con casetera

La fiebre por el audio retro no para de crecer. Este año, el CES 2026 reveló un parlante con estética ochentosa que le agrega a la experiencia una casetera. El equipo GB-001 llega en un contexto donde las ventas de casetes​ crecieron más de 400% en la última década, impulsando el regreso del mixtape y los formatos físicos.

El GB-001 no es solo un reproductor de casetes: integra cuatro parlantes Hi-Fi (dos woofers y dos tweeters) que entregan 104 watts de potencia, con imagen estéreo amplia, ecualización refinada y control dinámico para reducir distorsión.

En cuanto al resto de sus características, suma Bluetooth 5.4, entrada para auriculares jack de 3,5 mm y batería recargable y reemplazable, lo que permite usarlo como parlante. También incorpora entrada de micrófono, ajuste de niveles y hasta soporte para micrófonos inalámbricos, apuntando tanto a reuniones sociales como a uso creativo.

MONDO y Bizarrap anunciaron un auricular transparente

En el marco del CES y con el apoyo de Bizarrap, la marca sueca Mondo presentó sus nuevos auriculares Over-Ear transparentes. Un modelo que apuesta por la autonomía extendida, el confort prolongado y un enfoque equilibrado entre diseño y rendimiento sonoro.

Uno de los puntos fuertes es su batería de 620 mAh, que ofrece hasta 45 horas de reproducción continua y un tiempo de espera de hasta 180 horas, con carga completa en aproximadamente dos horas mediante USB-C. La conectividad corre por cuenta de Bluetooth 5.2, asegurando una conexión estable y eficiente con múltiples dispositivos.

En el apartado de audio, los Mondo Over-Ear cubren un rango de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz y alcanzan una sensibilidad de 104 dB SPL, orientados a una experiencia sonora balanceada para distintos géneros musicales y usos cotidianos. Además, incorporan micrófonos duales con cancelación de ruido ambiental (ENC), mejorando la calidad en llamadas y videoconferencias.

El diseño prioriza la comodidad: cuentan con almohadillas de cuero vegano con espuma memory foam, pensadas para reducir la fatiga en usos prolongados.

La primera aspiradora robot que puede subir escaleras

El Saros Rover fue otro de los grandes protagonistas de CES 2026. Si bien se trata de una aspiradora robot -una más de tantas- este modelo de la marca Robotrock tiene un diseño que finalmente logra resolver uno de los mayores límites de este tipo de dispositivos: es el único capaz de subir escaleras y limpiar en hogares de varias plantas.

El equipo incorpora una arquitectura híbrida de ruedas y patas, combinada con sensores 3D y algoritmos de inteligencia artificial, que le permite adaptarse a superficies irregulares y subir escaleras, incluso curvas o con bordes redondeados, limpiando peldaño por peldaño sin perder estabilidad.

Birdbuddy 2 Mini

La feria de Las Vegas dejó en claro que los avances tecnológicos pueden llegar a incluso a los comederos para pájaros. La segunda generación del Birdbuddy 2 comparte las mismas especificaciones básicas que el modelo original: una cámara 2K mejorada para grabar videos en formato horizontal o vertical, grabación en cámara lenta y detección de aves mediante IA.

El nuevo 2 Mini es más pequeño y funciona solo con una batería interna (recargable), dos características que lo posicionan como una mejor opción para amantes de las aves que tengan espacios reducidos, como balcones de departamentos. Por el momento, su precio es de 129 dólares.

