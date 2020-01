De un cono de rabas en La Rambla a una cena en el puerto: ¿Cuánto cuesta comer en Mar del Plata?

Comidas para llevar, Food Trucks y platos del día, las opciones que más eligen los turistas para ahorrar en el verano

En el arranque de la primera quincena no hay quien niegue que hace varias temporadas que no se ve tanta gente en Mar del Plata. Y todos tienen que comer. Pero hacerlo en el puerto, el balneario o el centro no es lo mismo y ya no son tampoco las únicas opciones: Food Trucks y comidas para llevar ganan terreno con turistas que eligen vacacionar en la ciudad pero cuidando el bolsillo.

Infobae realizó un sondeo por algunas de las zonas con mayor circulación de turistas, para saber cuánto cuesta comer esta temporada en La Feliz, pero también para saber la opinión de los comerciantes locales que anunciaron en los próximos días podría haber un incremento de entre el 10% y el 12% en todos los precios “por la vuelta del IVA en los alimentos”.

Comer en el puerto de Mar del Plata siempre fue sinónimo de comer bien, pero también de pagar un poco más. Y sin embargo en la comparación con Buenos Aires, los comerciantes marplatenses aseguran que la ciudad sigue siendo más económica en lo que respecta a platos a base de pescados y mariscos.

“Todas nuestras porciones son para compartir”, anuncia la carta de Chichilo, un clásico del puerto. En el restaurante se puede encuentra la clásica porción grande de rabas a $580 o un filet de merluza con guarnición incluida a $470, siempre hablando de porciones grandes (ambos platos ofrecen también la media porción a $405 y $330, respectivamente).

“Siempre entre fiesta y fiesta acá es una semana muy floja porque la gente se dedica a gastar en las fiestas, pero la verdad que esta temporada empezó con muy buena afluencia de clientes, hace varios años que no veíamos tanta gente”, aseguró Ricardo Furno, encargado de Chichilo, a Infobae. Y no titubeó en afirmar que este año “la gente eligió masivamente Mar del Plata”, lo que admitió causó sorpresa entre los gastronómicos.

En otros locales como Mediterraneo, ubicado en el mismo complejo del puerto, se consiguen ambos platos a un precio muy similar -las rabas a $590 y el filet a $490-, pero incorporando en este caso un “menú del día”, por ejemplo: un ceviche mixto con puré cremoso de batata, con postre y bebida, todo por $500. Una opción para tener en cuenta a la hora de sacarse las ganas de pescado y sin gastar mucho.

Por fuera del puerto, en la zona de Playa Grande y Cabo Corrientes las opciones ya no son sólo los balnearios, sino que pueden encontrarse ahora también Food Trucks estacionados sobre el boulevard Patricio Peralta Ramos y los alrededores.

Los balnearios de la zona ofrecen su menú del día y es de las opciones más elegidas por los veraneantes que suben desde la playa para un almuerzo tranquilo. Plato principal con postre y bebida se consigue por $650. Hay que tener en cuenta que es una de las playas más concurridas, especialmente por los jóvenes, razón por la que también es muy popular el trago del día a $220.

Cerca de Playa Grande, estacionado sobre la escollera norte, con horario de verano hasta la noche, se puede encontrar el Morfi Bondi Mar del Plata y su “gastronomía rodante”. Un colectivo rojo que desde las ventanillas de los pasajeros, con una cocina montada en el habitáculo del chofer, ofrece, por ejemplo: bondiola con gaseosa a $250, choripán con gaseosa a $190, super pancho con gaseosa a 180$, entre otras opciones que no superan los $300.

En Cabo Corrientes un clásico de Mar del Plata es el Manolo frente al mar, con opciones de comida variada. Se destaca la porción de rabas a $340 y la picada marinera a $840. Las ensaladas van desde los $200 a los $495 con distintas combinaciones. El lomo da múltiples opciones y va de los $380 a los $740. Y no puede faltar el dato de los tradicionales churros, simples a $18 y rellenos a $20.

Si nos vamos al centro, a la tradicional calle Güemes, se encuentran locales como Hardi, con 35 años de historia en la ciudad. Es sin dudas una de las cartas más variadas de Mar del Plata y con mayor cantidad de opciones por especialidad. Se puede comer bien por precios en el orden de los $400, contando la bebida. Desde hamburguesas (entre $280 y $330), pasando por otras carnes (entre $390 a $450) y hasta aves (entre $370 a $420).

“Mar del Plata está muy bien posicionado desde el punto de vista de los precios, yo creo que hay para todos los bolsillos”, aseguró Laura Pomponio, gerente de Hardi, que estima hay un flujo de un 15% más de gente que el año pasado en Mar del Plata, tendencia que comenzó a hacerse sentir a partir del mes de noviembre de 2019. “Hay que ser cuidadoso con el tema de los precios porque acá hay gente que viene todo el año, yo no le puedo cobrar $120 un café en el verano y bajárselo a $90 en unos meses”, agregó.

En la misma zona, pero sobre calle Olavarría un dato a tener en cuenta es el índice de las pintas y las papas con cheddar, ya que esas cuadras se convirtieron en sinónimo de cerveza artesanal. Antares, Cheverry, Ogham, Glück, Grob Bier, Brewhouse o La Paloma Brewing Company, algunas de las principales casas que pueden encontrarse. Las pintas van de los $90 a los $170 y todos ofrecen Happy Hour (dos por uno) entre las alrededor de las 18:30 y las 21 hs.

Caminar por La Rambla Bristol no es sólo sinónimo de gente y shows callejeros, sino también de una constante oferta gastronómica a cada paso, mano a mano, en especial en la zona que separa el Gran Hotel Provincial del Casino de Mar del Plata, del lado del mar. También es verdad que se logra encontrar los precios más económicos de toda la ciudad.

“La gente camina mucho y cuando se cansó se sienta en cualquiera lado y le cobran mal, le venden mal”, dice risueño debajo de un sombrero blando Rolando, de Rey de Reyes. “Acá tenemos opciones de seis platos del día todo en promoción a $250: bondiola, napolitana de carne, napolitana de pollo, pollo al horno, filet de merluza, hamburguesa, todo con fritas o ensalada. Por $300 tengo bife de chorizo, asado de tira y bondiola, no cobramos cubierto”, larga con un velocidad y una seguridad automatizadas por repetición.

Unos pasos más adelante está Nadia haciendo su segunda temporada como camarera en Victoria y que dice que “la gente anda mucho pero consume poco” y que “muy poca gente pide platos de la carta”, inclinándose por las promociones. “Muchos piden para llevar y prefieren comer en la playa o fuera de las mesas para que les salga más barato”, explica.

“Hay mucha gente pero todo gasolero, trabajamos mucho pero al finalizar el día es todo promoción”, repite, mientras sostiene un folleto que reparte a los que pasan o se acercan a preguntar y en el que hay opciones para llevar como: “2 muzzarellas con una gaseosa 2 1/4 lt. a $400”, un “matambre a la pizza $270” o una “parrillada para 2 a $600”.

Sin embargo a la hora de responder en donde se nota más el ahorro de los turistas este 2020, con una sonrisa en el rostro, Nadia no duda: “en las propinas”.

