Defensa Civil: más de 5900 intervenciones durante el 2025

El trabajo cotidiano se enfoca en la prevención, detección y abordaje de situaciones de riesgo, consolidando un rol central en la seguridad siniestral y la protección de la comunidad, mediante acciones articuladas y una respuesta permanente ante emergencias urbanas. Se recuerda que ante situaciones de riesgo o emergencia, los vecinos se pueden contactar con Defensa Civil las 24 horas a través del 103.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Defensa Civil, realizó un balance de las intervenciones que se llevaron adelante durante el 2025. Como resultado, se registraron 5977 actuaciones vinculadas a situaciones que representaban un riesgo para las personas, los bienes y el entorno urbano.

En detalle, se destacan 811 intervenciones en conjunto con empresas de energía eléctrica, 847 acciones de poda preventiva, 299 por luminarias, 506 vinculadas a ingeniería de tránsito, como semáforos, 466 por postes de telefonía, 194 junto a Obras Sanitarias, 86 con empresas de gas, 75 operativos coordinados con Bomberos, 226 intervenciones por cables en general, 69 acciones conjuntas con Guardaparques, además de 2398 reclamos asociados a la seguridad siniestral con intervención de áreas como Zoonosis, Desarrollo Social, empresas públicas, cooperativas, SAME, Obras Privadas, 147, entre otras.

Cabe destacar que Defensa Civil desarrolla de manera permanente un trabajo orientado a la seguridad siniestral, brindando asistencia ante incidentes de la vida urbana que requieren tareas de prevención, abordaje y mitigación del riesgo. Las intervenciones incluyen acciones de acercamiento, señalización y delimitación de perímetros, reparación, remoción y coordinación operativa, tanto de forma directa como articulada con otras áreas municipales, empresas de servicios públicos, fuerzas de seguridad y emergencia y atención social.

Este trabajo sostenido permite reducir riesgos, prevenir incidentes de mayor magnitud y garantizar una respuesta rápida ante emergencias que afectan la vía pública y los espacios comunes de la ciudad.

