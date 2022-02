Defensor de DDHH golpeó a una empleada en una terminal bonaerense

El presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, insultó y agredió a una trabajadora de la terminal de ómnibus de la ciudad turística de Santa Clara del Mar porque el micro que esperaba se demoró.

La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa al hombre discutir con una trabajadora de la empresa Ruta Atlántica. Allí le reclamaba por la demora del micro que esperaba que llevaba varias horas.

Tras advertirle que la iba a denunciar, la mujer se rió y el dirigente ingresó al otro lado del mostrador. “¿Pelotuda, de qué te reís?” increpó para luego propinarle un golpe en la cabeza.

El agresor se disculpó y pidió disculpas a “compañeres”

A través de su cuenta de Facebook, José Schulman se disculpó “por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus”

“Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica” sostuvo aunque dio a conocer algunos de los motivos que provocaron su violenta reacción: “Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió” dijo.

“Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora” concluyó el dirigente.

FUENTE: Infocielo

