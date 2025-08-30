Delirio de hinchas de Boca en la puerta del hotel en Mar del Plata

Debido a la intensa niebla, el vuelo del plantel de Boca hacia Mar del Plata para jugar ante Aldosivi, este domingo a las 14.30 horas, se retrasó. Más allá del inconveniente, una gran cantidad de hinchas del “Xeneize” se hicieron presentes en la zona de la Base Naval para esperar la llegada de los jugadores.

oca, séptimo con nueve puntos, visitará este domingo al colista Aldosivi de Mar del Plata en el marco de la séptima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

el equipo de Mariano Charlier viene de perder 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura. El presente del “Tiburón” no es el mejor: último en el Grupo A y anteúltimo tanto en la tabla anual como en los promedios, luchando para escapar de esa zona y no descender a la Primera Nacional.

El hincha de Boca espera por la llegada del plantel en la puerta del hotel. pic.twitter.com/hFbAoxcoFA — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) August 30, 2025

Para este partido ante Boca, el entrenador Charlier repetiría el mismo equipo que cayó en el estadio Jorge Luis Hirschi ante Estudiantes de La Plata con el gol de Leandro González Pirez.

El encuentro se disputará en el estadio José María Minella desde las 14.30 horas, con el arbitraje de Sebastián Zunino mientras que José Carreras estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

