Denuncian que el Presupuesto 2026 desfinancia la Ciencia y la Educación

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9 a 13 horas por LU9 Mar del Plata, Gustavo Santos Ibañez, secretario general de SUTEBA seccional Mar del Plata, analizó el impacto que tendrá en el sistema educativo la aprobación del Presupuesto 2026.

En primer lugar, el referente gremial se refirió a la situación salarial en la provincia de Buenos Aires. Aclaró que la paritaria docente correspondiente a 2025 aún no está cerrada, aunque sí existe un entendimiento provisorio que permite garantizar el inicio del ciclo lectivo. Según explicó, el gobierno bonaerense expuso ante el Frente Gremial Docente Bonaerense un escenario de «suma fragilidad» financiera, por lo que se acordó retomar la discusión en los primeros días de enero para cerrar 2025 y fijar el calendario de la paritaria 2026, antes del comienzo de clases.

Presupuesto nacional y ajuste educativo

El eje central de la entrevista estuvo puesto en la reciente aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso, con artículos que -según denunció- profundizan el ajuste en áreas sensibles como educación, ciencia y tecnología. Santos Ibañez sostuvo que «la acción sindical y la realidad que vivimos van dejando cada vez más claro el modelo de país al que estamos asistiendo», al que definió como parte de un «nuevo paradigma social» que también se observa en otros países de la región.

En ese marco, volvió a señalar la deuda de la Nación con las provincias. Recordó que la suma adeudada a Buenos Aires pasó de 9 billones a «entre 13 y 14 billones de pesos«, producto del incumplimiento de transferencias automáticas y programas nacionales. «Esto no le pasa solo a Buenos Aires, le pasa a todas las provincias, pero por magnitud a Buenos Aires le corresponde más», remarcó.

Para el dirigente, el problema no es solo financiero sino político: «Las transferencias que establece la Constitución no se están cumpliendo y se manejan de forma discrecional, a cambio de los votos necesarios para determinadas leyes». A su entender, eso fue lo que ocurrió con el Presupuesto 2026.

Educación técnica en riesgo

Uno de los puntos más críticos señalados por Santos Ibañez fue el impacto del artículo 30, vinculado a la educación técnica profesional. «Es gravísimo lo que está sucediendo», afirmó, y apuntó directamente contra la eliminación del Fondo Específico para la Educación Técnico Profesional. En su visión, no se trata de un recorte coyuntural sino del «abandono simple y directo de una política de Estado» que durante dos décadas permitió reconstruir la educación técnica en el país.

El dirigente fue enfático al remarcar responsabilidades políticas: «Los que levantan la mano son personas, tienen nombre y apellido, son políticos, padres y familias». Y agregó que, aunque algunos legisladores se expresen en contra, «terminaron dando los votos necesarios para que se aprobara este terrible ajuste sobre la educación».

Un debate que excede lo presupuestario

En el tramo final, Santos Ibañez vinculó la situación actual con antecedentes históricos. Comparó la «compra de voluntades» mediante fondos discrecionales con prácticas de los años 90 y advirtió sobre un deterioro de la calidad democrática. «Las legislaturas se transforman en escribanías donde no hay debate real; cuando se levanta la mano, se terminan las discusiones», señaló.

Como síntesis, el dirigente de SUTEBA y la CTA planteó que el ajuste en educación técnica implica un «retroceso histórico» que desconoce su rol estratégico para un país productivo. Desde su mirada, el Presupuesto 2026 consolida un modelo desindustrializado que prescinde de la educación como herramienta de desarrollo e inclusión, y abre un escenario de fuerte tensión para el sistema educativo en el año que comienza.

Fuente: LU9

Comentarios

comentarios