Desde el Plenario de Trabajadoras movilizarán contra las violencias a las mujeres y disidencias

Lo harán este viernes 24 a las 17.00 hs, en Avenida Luro y Mitre, en una columna independiente de la convocatoria oficial, para señalar la lucha contra las violencias del gobierno saliente peronista y demostrarle a Milei, la fuerza del movimiento de mujeres.

La consigna será “Enfrentemos el ajuste y la violencia. Ni recorte de derechos ni sometimiento de los pueblos. ¡Palestina libre!”. La movilización también levantará el reclamos por el cese de los bombardeos en Gaza y Cisjordania por parte de Israel.

Rocío García, del movimiento de mujeres declaró: “La derrota sufrida por el peronismo no la puede hacer propia este gran movimiento de mujeres, Milei llego a la presidencia en gran medida por el fracaso del peronismo que con él “hay 2019” y la regimentación de la ola verde copto a una parte del movimiento y las saco de las calles. Quienes seguimos levantando la bandera de la independencia política y no nos fuimos de las calles, sabemos que no fuimos derrotadas y que para avanzar sobre nuestros derechos los gobiernos van a encontrar defendiendo nuestros derechos y enfrentando el ajuste a cargo del FMI, siguiendo el ejemplo de las mujeres piqueteras”.

“También creemos necesario que esta jornada, sea parte del apoyo al pueblo palestino contra el brutal ataque por parte del estado sionista de Israel, que en su genocidio ataca a mujeres y niñes, habiendo asesinado ya a 70000 niñes en los últimos 40 días. Por eso pedimos el cese al fuego en Gaza y apoyamos la resistencia del pueblo palestino”, concluyó.

