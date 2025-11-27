Desde este lunes se podrán depositar las cartas para Papá Noel

Son cinco buzones que están ubicados estratégicamente en distintos puntos como Plaza San Martín, Puerto, Batán, Chapadmalal y Sierra de los Padres: se solicita a los vecinos que participen incluir un correo electrónico para recibir la respuesta de Papá Noel en la víspera de Nochebuena.

El Municipio de General Pueyrredon invita a vecinos y turistas a participar de esta iniciativa navideña y dejar sus cartas dirigidas a Papá Noel entre el 1 y el 23 de diciembre inclusive.

Los buzones estarán disponibles en los siguientes puntos:

Plaza San Martín y Plaza de los Jubilados (Ayolas y Rondeau) en Mar del Plata.

Plaza Central de Batán.

Centro Comercial Chapadmalal (Paseo de las Cotorras).

⁠Plazoleta Manuel Belgrano en Sierra de los Padres.

Además de sus deseos, los participantes pueden incluir un correo electrónico en la carta para poder recibir la respuesta de Papá Noel el 24 de diciembre.

Costanza Addiechi, directora de Restauración de Monumentos, invitó a todos a “depositar sus cartas para Papá Noel en los cinco buzones más antiguos del país. Es una linda oportunidad de compartir sus deseos”.

“Continuamos trabajando para resguardar la historia de nuestra ciudad, protegiendo sus monumentos, plazas y tradiciones como la Navidad, que cada año nos invita a la unión y a fortalecer nuestro sentido de comunidad”, agregó Addiechi.

Comentarios

comentarios