Desde hoy, Guillermo Montenegro asume como senador y Agustín Neme queda al frente de la Intendencia

Agustín Neme quedó oficialmente a cargo de la intendencia de General Pueyrredon desde este miércoles 10 de diciembre, luego de que comenzara a regir la licencia de Guillermo Montenegro, quien asumió como senador provincial. El movimiento estaba previsto desde el cierre del calendario electoral, pero su concreción reordena el escenario político local y abre interrogantes sobre el perfil de gestión que tendrá la Municipalidad en esta nueva etapa.

La asunción de Neme se formalizó con el inicio del período legislativo que habilita a Montenegro a ocupar su banca en el Senado bonaerense. El jefe comunal saliente solicitó la licencia correspondiente y dejó al frente a quien ocupaba el primer lugar en la lista de concejales de 2023, tal como lo establece la normativa vigente.

El traspaso llega en un momento de definiciones internas. En el oficialismo aún no está claro si habrá cambios en el gabinete y si Neme mantendrá sin modificaciones el equipo de secretarios que acompañó a Montenegro durante su gestión. Las dudas se concentran especialmente en el futuro de los funcionarios radicales que integran la estructura municipal y cuyo rol dependerá del rumbo político que adopte el nuevo intendente. Hasta el momento, no se confirmó ninguna salida.

Por otro lado, también se debe resolver qué pasará con los funcionarios que asumieron ayer sus bancas en el Concejo Deliberante. Fernando Muro (secretario de Desarrollo e Inversión Público Privada) y Marcelo Cardoso (Inspección General) ocupan puestos clave en el Ejecutivo.

Más allá del cambio, en las últimas horas el Concejo Deliberante mostró que el acuerdo que tuvieron Montenegro y Maximiliano Abad durante seis años sigue vigente. Ayer, acordaron imponer las autoridades del cuerpo legislativo. Y más allá de respetar el acuerdo del ex intendente con Alejandro Carrancio para que la presidencia sea para el libertario Emiliano Recalt las dos vicepresidencias que le correspondían a la oposición quedaron en manos de Gabriela Azcoitia (Nuevos Aires) y Florencia Ranellucci (PRO). Así todos los espacios de conducción del cuerpo quedaron en manos del oficialismo y aliados.

En ese marco, este miércoles comienza una nueva era en el municipio que tendrá a Neme como principal referencia, aunque Montenegro seguirá de cerca la gestión de la política marplatense.

Fuente: Mi8

