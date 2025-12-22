Desde mediados de enero la VTV aumentará un 22%: los nuevos valores

El incremento de la VTV fue oficializado por el Ministerio de Transporte. Este ajuste se suma al que se había registrado en julio y febrero de este año.

El Ministerio de Transporte bonaerense actualizará desde mediados de enero la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que desde ahora costará $97.057,65 con IVA incluido, un 21,8 más que la que se pagaba desde febrero. El monto se estableció según lo dispuesto mediante la Resolución 369/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto por el Gobierno, a partir del 16 de enero de 2026 el valor de la tarifa básica de la VTV pasará a ser de $97.057,65. Ese monto corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario, que se calculan a partir de ese valor base.

Este ajuste se da después del que se registró a mediados de julio, con un salto del 25,5% con respecto a febrero. Hace un año atrás el valor del control del auto estaba en $53.819,26.

Desde la cartera que conduce el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En particular, el se establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, según el convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias agrupadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea) y el sindicato Smata.

La nueva web de la VTV

Cabe recordar que semanas atrás, el Ministerio de Transporte renovó la página web de la VTV con nuevos servicios digitales para mejorar la experiencia de los usuarios y acercar herramientas para realizar denuncias anónimas y profundizar el combate contra las estafas.

La nueva plataforma, disponible en https://vtv.gba.gob.ar/, facilita el acceso a turnos, historial de verificaciones, vencimientos y toda la información necesaria desde un único perfil personalizado. El rediseño implica una relación más cercana con quienes utilizan el servicio, permitiendo a los bonaerenses resolver trámites con mayor comodidad y desde cualquier dispositivo.

