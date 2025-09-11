Despejado y con 17° de máxima: cómo estará el clima este jueves 11 de septiembre en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo despejado y temperatura agradable en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable en Mar del Plata, con una temperatura máxima de 17 grados y cielo despejado.

Así arrancará en la mañana, con un sol presente y una temperatura de 11 grados. Asimismo, el viento soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sudoeste.

En la tarde, el termómetro aumentará a 17 grados, con un cielo parcialmente nublado. Además, la intensidad del viento aumentará a entre 23 y 31 km/h, desde el sur.

Finalmente, para la noche, se esperan 11 grados y vientos que bajarán a entre 7 y 12 kilómetros por hora, manteniéndose desde el sur.

Fuente: Mi8

