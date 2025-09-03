Desplazaron al jefe y tres oficiales de la Comisaría 3ra que estaban apuntados por interferir en una investigación

Las medidas ordenadas por la justicia a primera hora de este martes, con allanamiento de la Comisaría 3ra por supuestas irregularidades en el desempeño de su conducción y parte del personal, derivó esta tarde en el desplazamiento de su titular y tres efectivos. Así lo dispusieron funcionarios del Ministerio de Seguridad bonaerense, atentos a la gravedad del caso y el avance la investigación que disparó esta causa.

Fuentes de la cartera provincial que conduce el ministro Javier Alonso confirmaron la salida del comisario Nicolás Manno, que estaba al frente de esta seccional que tiene su sede en cercanías del puerto de Mar del Plata pero que tiene una amplia superficie sobre la que debe responder con sus servicios.

Las acusaciones que alcanzar a los desplazados llegan desde un expediente que tiene a su cargo la fiscal Florencia Salas y que tiene que ver con una presunta desviación de una investigación. La hipótesis es que buscaron distraer o afectar una causa por abuso de armas.

El allanamiento fue solicitada por el Ministerio Público, avalada por la Justicia de Garantías y efectivizada por personal de fuerzas de seguridad que, según se pudo conocer, encontró lo que buscaba: una declaración de un denunciante que habría sido ocultada con intenciones de beneficiar al acusado.

De la cuestión de fondo se supo que hubo una agresión con arma de fuego contra una mujer. Se presentó en dos oportunidades en la Comisaría 3ra, la segunda acompañada de su abogado, y allí hizo referencia a sospechosos del ataque. La fiscal advirtió que faltaba parte de esa documentación en el expediente, por lo que dispuso ir en busca de ese material, que finalmente encontraron mediante allanamiento.

No está claro aún la motivación de los efectivos policiales para intervenir de esta manera en el desarrollo de la investigación. Se desconoce aún si tenían algún vínculo con los denunciados, que resultarían favorecido con la desaparición de esa denuncia.

Fuente: ahoramardelplata

Comentarios

comentarios