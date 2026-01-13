Después del calor, el meteotsunami la lluvia: cómo estará el clima este martes 13 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones durante el día, con una disminución de temperatura respecto a ayer, donde Mar del Plata fue la ciudad más calurosa del país.

Después de un día de playa en el que Mar del Plata fue la ciudad más calurosa de todo el país y que incluyó imágenes impresionantes de la playa por un meteotsunami, este martes 13 de enero se pronostican precipitaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por la mañana habrá tormentas (40 a 70% de probabilidades de lluvia) y a la tarde habrá chaparrones (10 a 40% de probabilidades de precipitaciones). Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura será de 21º C a la mañana, con 27º C de máxima a la tarde. Luego bajará a 19º C.

En cuanto al viento, soplará desde el este a 7-12 kilómetros por hora. Después virará al sudeste a 13-22 km/h, y al anochecer volverá a la dirección este bajo esa misma intensidad.

Fuente: Mi8

