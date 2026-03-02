Desquicio y burla a la democracia: la mirada de la CTA Autónoma Mar del Plata sobre el discurso presidencial

Desde la central obrera local adviertieron que la apertura de sesiones reflejó una «burla a la democracia». Denuncian que el ajuste en salud mental y el desprecio por la gestión real definen la hoja de ruta de Javier Milei.

Mientras aguardamos que Nelson Castro —siempre tan preocupado por la salud de los mandatarios— se digne a publicar algunos tomos sobre la salud mental de nuestro presidente, desde la CTA Autónoma Mar del Plata queremos compartir algunas reflexiones sobre la apertura de sesiones ordinarias de este domingo, afirmaron.

Y continuaron, «Para la clase trabajadora marplatense, queda claro que el desfinanciamiento del sistema público de salud, que afecta puntualmente las políticas de salud mental, cuenta hoy a Javier Milei como una de sus principales víctimas. Esta desarticulación de lo público no es solo una cifra presupuestaria, sino un ataque directo a los derechos conquistados que nuestra central defiende en cada calle de la ciudad».

Por otro lado, aseguraron, si se entiende a la apertura de sesiones en el Congreso de la Nación como el momento político por excelencia para destacar la gestión, los problemas se complejizan. No solo porque los ejes planteados desde diciembre de 2023 no se están cumpliendo —asfixiados por una inflación que devora salarios—, sino porque lo de anoche confundió un acto institucional con la posverdad de meme.

Por último, advirtieron que una vez más, las y los trabajadores asistimos a la representación del disparate político y a la mentira permanente como los únicos actos de gobierno genuinos de la actual gestión. En Mar del Plata, donde el impacto del ajuste se siente en cada barrio y en cada puesto de trabajo, sabemos que todo lo que debería importar y que involucra a la sociedad en su conjunto, simplemente no cuenta para este modelo. Para finalizar remarcaron: «Así estamos: entre el desquicio y una burla sistemática a las instituciones democráticas».

