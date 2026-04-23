¿Qué es la red digital 764?: el análisis de Grooming Argentina y la importancia de acompañar a los chicos

El abogado Hernán Navarro, director ejecutivo de Grooming Argentina, encendió las alarmas sobre la red digital 764, una organización que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga como una instancia de terrorismo y que ya tiene impacto en la Argentina.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, el especialista señaló que estas subculturas digitales captan a niños, niñas y adolescentes a través de plataformas y juegos en red, moldean su identidad y pueden derivar en hechos de extrema violencia.

Navarro vinculó este fenómeno con la masacre de la Escuela San Cristóbal, en Santa Fe, a la que definió como un emparejamiento con lo ocurrido en Columbine en 1999. «Hoy en internet se construye al victimario, que es el que luego desata las tragedias», advirtió el referente, en un contexto en el que crecen los episodios de violencia escolar protagonizados por menores.

Qué es la red 764 y cómo capta a los adolescentes

El especialista explicó que se trata de una red que su organización estudia desde hace tiempo por su modus criminal. Indicó que la comunidad «Truncem», de la que se desprende la 764, proviene del género true crime y se nutre del análisis de crímenes documentados, generando un caldo de cultivo en plataformas digitales.

Según Navarro, estas comunidades nacen en la dark web y van permeando hacia la internet superficial mediante grupos cerrados y foros donde se instala una narrativa entre adolescentes. A diferencia de otras organizaciones criminales, aclaró, «no hay flujos de dinero, no hay rangos de poder, no hay verticalidad», sino una subcultura que glorifica al que pasa «de la observancia a la acción» y construye la figura del héroe.

El paralelo con San Cristóbal y la pregunta sin respuesta

Consultado por una colega sobre si el caso de San Cristóbal podía convertir a la Argentina en una situación similar a la de Estados Unidos, Navarro reconoció que con responsabilidad no supo contestar. «Por supuesto que es del deseo, no quiero que eso suceda, pero a la vez me pregunto qué estamos haciendo como sociedad, qué estamos haciendo como Estado para que eso no suceda. Y ahí es donde reparo, pienso y digo que no estamos haciendo mucho», expresó.

El director de Grooming Argentina sostuvo que el peligro ya no entra solamente por la mochila, sino que «antes ingresó por un dispositivo móvil», en alusión al debate sobre las requisas en escuelas. Advirtió que el mundo adulto «está corrido» y «está invalidado» para construir entornos digitales seguros junto a los más chicos.

Por qué prohibir no alcanza

Navarro fue categórico al rechazar las miradas prohibicionistas. Recordó que históricamente las prohibiciones no corrigieron problemas de fondo sino que los agudizaron y los clandestinizaron, y citó como ejemplo la ley seca. Sobre la prohibición de redes sociales, graficó: «Es romper el termómetro. Si yo rompo el termómetro, no puedo medir la fiebre, pero eso no significa que cese la enfermedad».

Alertó además que clausurar entornos digitales en las familias podría silenciar a potenciales víctimas, que no podrían develar situaciones de violencia o abuso. Por eso reclamó que la salida sea siempre la comunicación y la educación, y subrayó que «la mecha que se enciende en el aula puede detonarse en el living o en la habitación de casa». En esa línea, planteó la existencia de una trazabilidad de la violencia que atraviesa el aula, Instagram y la identidad digital de los chicos.

«Internet es un territorio ya habitado»

El abogado insistió en que los adultos siguen pensando internet como un lugar al que se entra, cuando en realidad es un territorio ya habitado por las nuevas generaciones. Habló de una «antropología de las llaves» para describir la situación: el mundo adulto no dispone de la llave para ingresar a la vida digital de sus hijos y se limita a mirar por la mirilla.

Cuestionó que la educación digital «brilla por su ausencia» en las escuelas y graficó: «Todavía hablamos de los dinosaurios en las escuelas, pero no de educación digital».

El mensaje de una abuela de 78 años

Para cerrar, Navarro compartió una anécdota ocurrida tras una charla en General Cabrera, Córdoba. Una mujer de 78 años se acercó a contarle que había aprendido algo clave: «Si yo no me involucro, si yo no aprendo, si yo no conozco todo lo que pasa en este mundo que para mí es ajeno, no voy a poder tener herramientas para cuidar a quien más amo, que es mi nieta».

Con esa enseñanza, el director ejecutivo de Grooming Argentina pidió a padres, madres y abuelos sumarse a conocer plataformas como Roblox y aprender de los propios chicos: «Aprendamos todo el tiempo, porque si no vamos a estar cada vez más lejos y los chicos van a estar cada vez más solos».

Fuente: LU9

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