Crisis en la flota pesquera: el precio de la merluza no alcanza para cubrir gastos y crece la tensión en el sector

El precio de la merluza en muelle no cubre costos y deja a barcos y plantas en quebranto, en un contexto de suba de gastos y presión sobre toda la cadena.

La flota pesquera atraviesa en un escenario complicado en términos económicos, con la merluza como principal foco de preocupación. Según datos de la Cámara Pesquera Argentina (Capear Alfa), el precio en muelle se ubica en $1.100 por kilo más IVA, un nivel que no alcanza para cubrir los costos de la actividad.

Desde el sector advierten que no se trata de un punto de equilibrio, sino de un “doble quebranto”: por un lado, los buques no llegan a cubrir los gastos de cada marea; por otro, las plantas procesadoras tampoco alcanzan a cubrir sus costos, que quedan por encima del precio de mercado.

A esto se suma el impacto del combustible, que atraviesa toda la cadena productiva. El aumento del petróleo incide tanto en la operatoria a bordo como en tierra y en insumos clave como transporte, energía, hielo, embalajes, redes y lubricantes, elevando los costos generales.

En paralelo, la estructura del sector también suma presión: más de 15 gremios intervienen en la actividad, en un esquema donde el 95% de la producción se exporta y está dolarizada. En ese contexto, los aumentos en pesos impactan directamente en los costos en dólares, explicaron.

Además, prevalecen los reclamos del sector por las retenciones a la exportación de merluza y algunas medidas recientes para aliviar costos, en un escenario donde la rentabilidad sigue en niveles ajustados.

Mariano González, referente del sector, supo ratificar a Mi8 que las retenciones se tratan de «un impuesto que perjudica la competitividad del sector, desalienta el agregado de valor y atenta contra el sostenimiento del empleo».

Informe Técnico – Situación de la Flota Pesquera Argentina – Abril 2026 pic.twitter.com/GCQOTAlLbz — CAPEAR ALFA (@capear_alfa) April 23, 2026

Fuente: MI8

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