Continúa el bloqueo al puerto de Quequén: alertan por pérdidas millonarias y reclaman destrabar el conflicto

Las Sociedades Rurales del Sudeste, adheridas a CARBAP, reclamaron la intervención urgente de las autoridades provinciales y de la Justicia para destrabar el conflicto que afecta el funcionamiento del Puerto de Quequén y garantizar el normal transporte de granos en plena cosecha.

El ingreso al puerto continúa bloqueado por transportistas que decidieron no levantar el paro.

A través de un comunicado, las entidades señalaron que la situación, que ya lleva casi tres semanas, está generando demoras en la entrega de mercaderías y afecta la operatoria de al menos 17 buques, con altos costos diarios por la espera. Advirtieron además que algunas cargas comenzaron a ser redireccionadas hacia otros puertos del país o incluso a Brasil.

Según estimaciones del sector, las pérdidas económicas alcanzarían al menos los 450 millones de dólares, en un contexto particularmente complejo para los productores agropecuarios de la región, que atraviesan una campaña “de regular a mala” por las condiciones climáticas adversas.

En ese sentido, detallaron que el sudeste bonaerense registró un verano seco que impactó en los rindes, seguido de lluvias durante la cosecha que demoraron la recolección. A este escenario se suma ahora el conflicto logístico, que implica sobrecostos adicionales.

“¿Quién pagará los gastos o las consecuencias del cuello de botella que se dará al momento de destrabar este conflicto? Sí, los productores con menos precio”, advirtieron las entidades, al tiempo que señalaron que muchos agricultores ya están afrontando mayores costos al enviar su producción hacia el puerto de Bahía Blanca.

Las rurales indicaron además que, si bien comprenden la situación de los transportistas, es necesario que los distintos actores de la cadena —incluidos acopios y cooperativas— transparenten los valores de las tarifas, con el objetivo de encontrar una solución conjunta que permita sostener la actividad.

Finalmente, remarcaron que, dado que el puerto de Quequén es de jurisdicción provincial, esperan una rápida intervención de la Gobernación bonaerense para normalizar el flujo comercial en una etapa clave para la economía regional.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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