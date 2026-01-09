Detenidos en unidades penitenciarias accederán a cursos de robótica, domótica y nuevas tecnologías

Un convenio compartido entre una fundación y un centro de formación laboral permitirá que internos que cumplen condenas en unidades carcelarias puedan acceder a capacitación por posibilidad de salida laboral vinculadas a conocimientos de domóticas, robóticas y otras nuevas tecnologías.

Alcanzará a las tres cárceles que funcionan en Batán y dependen del Servicio Penitenciario bonaerense y la enseñanza llegará desde el Centro de Formación Laboral N°408 en conjunto con la Fundación 360

Este compromiso fue sellado por el presidente de Fundación 360, Gustavo Blanco, y el director del CFL 408, Gustavo Montañez, y tiene como objetivo articular capacidades institucionales para llevar adelante capacitaciones, charlas educativas y proyectos pedagógicos orientados a fortalecer la formación educativa y laboral de personas privadas de la libertad.



Las propuestas se implementarán en las Unidades Penitenciarias Nº 15, también la Nº 50 (Unidad de Mujeres) y en la Alcaidía Penitenciaria Batán, ámbito en el que se gestó la iniciativa y donde el CFL 408 desarrolla sus trayectos formativos.



Durante la firma del convenio participaron autoridades del Complejo Penitenciario Zona Este – Batán, entre ellas Mario Agüero y Gastón Collado, junto a referentes de Fundación 360, como su coordinadora Marcela Bianchi y su director pedagógico, el licenciado José Luis Dranuta.



En ese marco, Dranuta destacó el valor de la tecnología como herramienta de transformación social y señaló que “la experiencia demuestra que el talento está presente en todos los ámbitos. En contextos de encierro, la robótica y la domótica permiten desarrollar habilidades técnicas, pensamiento lógico y capacidades creativas que pueden convertirse en oportunidades reales de inserción laboral y reinserción social”.

La iniciativa se apoya en la trayectoria de Fundación 360 en alfabetización tecnológica y propone acercar contenidos de habilidades digitales, pensamiento computacional y formación técnica aplicada.



Desde el CFL 408 destacaron la relevancia de acercar la formación en nuevas tecnologías a personas que se encuentran alejadas de la era digital. En particular, señalaron que en la Unidad Penal Nº 50, más de la mitad de la población femenina cuenta con el nivel secundario completo, y que estas propuestas permiten reducir la brecha digital y abrir oportunidades para el desarrollo de dispositivos tecnológicos orientados a mejorar la calidad de vida de personas con capacidades disminuidas.

El convenio prevé además la planificación conjunta de actividades para 2026, integrando el soporte pedagógico y tecnológico de Fundación 360 con los trayectos formativos del CFL 408 en las distintas unidades penales de Batán.

Fuente: Ahora Mar del Plata

