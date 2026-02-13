Detox digital: experiencia en primera persona de la influencer Brenda Caretto

En diálogo con «Pasen y Vean», programa que se transmite de 9.30 a 12 horas por LU9 Mar del Plata, la influencer y periodista, Brenda Caretto, contó su caso en primera persona de «detox digital»: a partir de una prueba cognitiva, que arrojó que presenta problemas de memoria y concentración, dejará las redes sociales por completo por el término de 30 días.

La periodista e influencer Brenda Caretto sorprendió a sus seguidores al anunciar que inició un «detox digital» de 30 días. La decisión no responde a un conflicto personal ni a un problema puntual, sino a la necesidad de frenar un uso que, según explicó, se había vuelto automático y compulsivo.

En una entrevista radial, Caretto detalló que continuará trabajando con su celular, pero que eliminó las redes sociales de su teléfono para interrumpir el hábito constante de ingresar sin darse cuenta. «Tiene que ver con interrumpir el uso compulsivo», explicó, y señaló que muchas veces se encontraba mirando videos sin saber «cuándo empecé o cómo llegué ahí».

Uso compulsivo y pérdida de atención

Caretto reconoció que comenzó a notar dificultades en su concentración y en sus rutinas diarias. Según contó, le costaba leer sin distraerse y el celular era lo primero que miraba al despertar y lo último antes de dormir.

«Empecé a notar que mi atención estaba con mucha falta de foco», relató. Incluso describió situaciones en las que se prometía irse a dormir más temprano, pero terminaba quedándose conectada hasta la medianoche. «Todo el tiempo está la justificación frente a una adicción», afirmó.

La influencer explicó que este comportamiento no es exclusivo de quienes trabajan con redes sociales, aunque en su caso la exposición constante era parte de su tarea diaria: debía ingresar para compartir contenido, responder mensajes y generar publicaciones.

El respaldo profesional y el dato sobre el cerebro

La decisión fue trabajada junto a su psicóloga. Caretto recordó que hace un año leyó una noticia sobre personas que realizaban un «detox» de 14 días del celular y que registraban mejoras significativas en el deterioro cognitivo.

A partir de ese dato, evaluó la posibilidad de hacer una pausa más extensa. «Yo decía hacer 30 días», comentó. Finalmente, tras conversar con el equipo con el que trabaja, acordó que otras personas subirán su contenido durante este período.

Según explicó, el objetivo no es «un drama» ni un proceso extremo, sino detectar cómo era la vida antes de pasar «dos o tres horas por día solo en ocio» dentro de las aplicaciones.

Los primeros efectos del detox digital

A casi una semana de comenzar el desafío, Caretto aseguró que la experiencia viene siendo positiva, aunque reconoció algunas dificultades. «La vengo llevando muy bien», sostuvo, aunque admitió sentir algo de fomo -miedo a perderse algo- al no estar al tanto de todas las noticias o tendencias.

También señaló que notó mejoras en su capacidad de concentración y en la gestión de tareas cotidianas. «Siento que tengo más atención y estoy más focalizada en las tareas diarias», explicó. Al no tener la posibilidad de evadir responsabilidades navegando en redes, se siente «más concreta, más directa, más rápida y más eficiente».

Sin embargo, aclaró que el proceso también le permitió detectar otro problema: el multitasking. «El multitasking es el gran problema», reflexionó, al advertir que incluso sin redes sociales se pueden mantener altos niveles de estrés si no se modifican otras conductas.

Conciencia digital y autocontrol

Durante la charla, Caretto puso el foco en la naturalización del uso excesivo del celular y las redes sociales. «Lo tenemos tan naturalizado que ni siquiera se habla», señaló, y advirtió que muchas veces las personas expresan señales de alerta cuando cuentan que duermen pocas horas por quedarse mirando contenidos.

La influencer remarcó que es clave «ponerlo sobre la mesa» y detectar cuándo el uso se vuelve problemático, ya sea en uno mismo o en el entorno. También cuestionó la presión social por estar permanentemente informados, productivos y disponibles, una lógica que, según dijo, genera ansiedad.

En ese sentido, adelantó que el 19 de marzo brindará una charla en Mar del Plata donde abordará estos temas, vinculados a la vida humana en tiempos de inteligencia artificial y sobreinformación.

Una experiencia que interpela a miles de usuarios

El anuncio de su detox digital generó fuerte repercusión entre sus seguidores, muchos de los cuales se preguntaron por los motivos de su alejamiento temporal. Caretto aclaró que no se trata de abandonar su trabajo ni su comunidad, sino de recuperar el control sobre el tiempo y la atención.

La experiencia abre el debate sobre el uso compulsivo de redes sociales, la adicción al celular y la necesidad de establecer límites en una era atravesada por la hiperconectividad.

Como concluyó en la entrevista, el desafío es simple pero profundo: frenar a tiempo para que lo que funciona como herramienta no termine volviéndose en contra.

Fuente: LU9

