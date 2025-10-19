Día de la Madre: ¿cuál es su origen y por qué se celebra cada tercer domingo de octubre?

El Día de la Madre en Argentina se celebrará el próximo domingo 19 de octubre.

En Argentina, el Día de la Madre se celebra cada tercer domingo de octubre y este año será el próximo domingo. Su origen va más allá de los regalos y los encuentros familiares: tiene raíces históricas y religiosas que explican por qué se eligió esta fecha.

El antecedente más antiguo en el país se remonta a 1931, cuando la Iglesia Católica decidió conmemorar la “Maternidad de la Virgen María”. Esta elección estuvo vinculada al Concilio de Éfeso, celebrado en el año 431, donde se proclamó a María como madre de Jesús, reforzando así su figura materna dentro de la tradición cristiana. Inicialmente, la fecha fijada para la celebración era el 11 de octubre, día cercano al aniversario del concilio.

Con el paso del tiempo, para facilitar la participación de las familias, la celebración se trasladó al domingo más cercano a ese día del calendario.

Posteriormente, se estableció oficialmente que la fecha se celebrara el tercer domingo de octubre, diferenciándose de otros países que festejan el Día de la Madre en mayo, como España o Estados Unidos.

La elección del domingo no es casual: al ser, por lo general, un día no laborable, permite que los hijos se reúnan con sus madres para celebrar su día.

El Día de la Madre en otros países

Día de la Madre: las mejores frases y mensajes para dedicar este 20 de octubre.

El Día de la Madre en otros países difiere de la fecha de celebración en Argentina. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tradición surgió gracias a Anna Jarvis, quien quiso homenajear a su madre, Ann Reeves Jarvis, una mujer que dedicó gran parte de su vida a ayudar a otras madres y mejorar la salud de su comunidad.

Anna impulsó la creación de una ocasión especial para reconocer públicamente el esfuerzo y la labor de todas las madres, y en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializó el segundo domingo de mayo como Día de la Madre en todo el país.

En España, el festejo también se realiza en mayo, con raíces en homenajes religiosos a la Virgen María. Otros países latinoamericanos conmemoran a las madres en distintos momentos según sus tradiciones locales, pero el objetivo siempre es reconocer y homenajear a las madres.

Fuente: Diario de Cultura

Comentarios

comentarios