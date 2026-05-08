Día de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina: por qué se celebra el 8 de mayo

Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Nuestra Señora de Luján, una de las más populares del país. Sus fieles seguidores también se encuentran en países vecinos debido a que en 1930 el Papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay.

Aunque su imagen es muy conocida tanto para los creyentes como para los no creyentes, no todos conocen el origen de esta particular advocación católica de la Virgen María, madre de Jesucristo. La Virgen de Luján es la patrona de la República Argentina, Uruguay y Paraguay. Foto: Clarín/Fernando de la Orden.

¿Por qué el 8 de mayo es el Día de la Virgen de Luján?

El origen del Día de la Virgen de Luján se remonta al Siglo XVII, cuando un hacendado portugués llamado Antonio Farías de Sá, residente en la ciudad de Córdoba del Tucumán (actual Córdoba, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata), encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María. Su intención era exponerla en una capilla que formaba parte de una estancia suya en Sumampa, en la actual provincia Santiago del Estero.

La imagen solicitada llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630 y desde allí inició su camino al destino final en una carreta tirada por bueyes. Sin embargo, según se registra en el libro De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos de la gran Basílica (1890-1899), la carreta quedó varada al llegar al paraje denominado «Árbol solo», a orillas del río Luján, en la actual provincia de Buenos Aires. La historia de la Virgen de Luján se remonta al 1630. Foto: Clarín/Juano Tesone.

Creyendo que se trataba de un problema del peso de la carga, quienes manejaban la carreta sacaron algunos bultos, pero los bueyes no se movían. Hasta que bajaron la caja que contenía la imagen de la Virgen.

Para su asombro, los animales sólo se movían para seguir viaje si la virgen quedaba en ese lugar. Esto fue interpretado como una señal de que debía quedarse allí, y allí la dejaron.

Con el tiempo, aquella pequeña escultura de sólo 38 centímetros dio origen a la creación del espacio que hasta hoy visitan miles de fieles. El primer santuario se inauguró en 1763, y el 8 de mayo de 1887 el Papa León XXIII decidió coronarla como «Nuestra Señora de Luján», dando origen a su festividad anual.

Otras versiones del origen de la Virgen de Luján

No todos coinciden con esta versión sobre el origen de la devoción. De acuerdo con el historiador Federico Suárez, el lugar donde se quedó la carreta no era un punto perteneciente a Luján sino a Pilar, en el actual barrio de Villa Rosa. Hoy se levanta allí la Capilla del Milagro Nuestra Señora de Luján, y quienes están a su cargo sostienen que una mujer llamada Ana María Matos compró la imagen para llevarla a su actual locación.

Más allá del debate, los seguidores de la Virgen cuyas vestiduras tienen los mismos colores de la bandera argentina seguirán creyendo en su poder milagroso, rezándole y peregrinando hacia ella como lo hicieron los primeros fieles hace más de tres siglos. Aunque no todos coinciden con el origen del Día de la Virgen de Luján, siguen rezándole y peregrinando hacia ella en su honor. Foto: Clarín/Fernando de la Orden.

Oración de consagración a la Virgen de Luján

Virgen de Luján, Madre del Pueblo Argentino, hoy nos consagramos a tu corazón maternal. Ponemos en tus manos nuestras vidas sabiendo que serán cuidadas y fortalecidas.

Queremos que nos lleves a Jesús. Regálanos ser presencia de tu hijo para otros. Que hablemos de él sin nombrarlo y callemos cuando es preciso que el gesto reemplace la palabra. Que amemos como Jesús amó y hagamos el bien como el mismo nos enseñó. Que seamos para todos instrumentos de paz y de unidad.

Virgen de Luján, míranos con ese amor único con el que sabes mirar. Nos queremos consagrar a ti, para poder vivir, desde hoy y para siempre, la vocación hermosa que nos regalas en este Santuario de ser como el negro Manuel de la Virgen nomás.

Bendita sea tu pureza.

Y eternamente lo sea.

Pues todo un Dios se recrea.

En tan graciosa belleza.

A ti, celestial princesa Virgen sagrada María.

Te ofrezco en este día Alma, vida y corazón.

Mírame con compasión.

No me dejes, madre mía.

Amén.

Fuente: Clarin

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