¿Mar del Plata sin colectivos? La UTA advirtió que si no cobran antes de las 18 harán retención de tareas

La seccional Mar del Plata advirtió que si los haberes no se acreditan antes de las 18 avanzará con una medida de fuerza.

La UTA Mar del Plata advirtió este viernes que, si no se acreditan los sueldos antes de las 18, llevará adelante una retención de tareas hasta que se regularice la situación.

La advertencia fue difundida a través de un comunicado firmado por la conducción de la seccional local, donde se informó que “al día de la fecha los haberes correspondientes aún no han sido depositados”.

En el mismo texto, la organización señaló que si los salarios no son acreditados durante la tarde del viernes se avanzará con la medida de fuerza.

“De no acreditarse los sueldos a las 18:00 hs del día de hoy, se llevará adelante una retención de tareas hasta tanto se regularice la situación”, indicó la entidad.

Además, desde la seccional reclamaron una pronta solución y remarcaron que no van a permitir que “se juegue con los sueldos de los trabajadores”.

Fuente: Mi8

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